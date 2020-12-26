Фото: Минздрав РБ В Башкирию поступила новая партия вакцины от COVID-19 Фото: Минздрав РБ

В Башкирию поступила очередная партия вакцины от COVID-19 — 3 100 доз, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики. Это уже четвертая поставка антивируса в регион.

До этого в республику было доставлено более 4,5 тысячи доз вакцин «Спутник V». В 2021 году суммарно поступит более миллиона доз вакцин не только «Гам-КОВИД-Вак», но и других производителей.

Пока в первую очередь вакцинируют медицинских, социальных работников, сотрудников органов внутренних дел, ЖКХ и волонтеров. Вакцинация происходит на добровольной основе.

Сколько стоит сделать вакцину, нужна ли она, если уже переболел, какие бывают антитела? Ответы на эти и другие актуальные вопросы читайте в материале ﻿«Башинформа».