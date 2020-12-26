Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.69 ↓

EUR 89.87 ↑

26 декабря Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирию поступила новая партия вакцины от COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

В Башкирию поступила новая партия вакцины от COVID-19 Фото: Минздрав РБ

В Башкирию поступила очередная партия вакцины от COVID-19 — 3 100 доз, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики. Это уже четвертая поставка антивируса в регион.

До этого в республику было доставлено более 4,5 тысячи доз вакцин «Спутник V». В 2021 году суммарно поступит более миллиона доз вакцин не только «Гам-КОВИД-Вак», но и других производителей.

Пока в первую очередь вакцинируют медицинских, социальных работников, сотрудников органов внутренних дел, ЖКХ и волонтеров. Вакцинация происходит на добровольной основе.

Сколько стоит сделать вакцину, нужна ли она, если уже переболел, какие бывают антитела? Ответы на эти и другие актуальные вопросы читайте в материале ﻿«Башинформа».

 

ИА «Башинформ»

Теги: вакцина
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
ОРВИ, грипп и коронавирус: разбираем отличия с врачом-инфекционистом из Уфы
Мыть руки, носить маски и избегать большого скопления людей. Эти три простых правила за 2020 год усвоил, наверное, каждый. Коронавирус сделал свое дело.
Ушел из жизни народный художник Башкортостана Федор Кащеев
25 декабря на 87-м году жизни скончался один из основателей башкирской школы живописи, народный художник Башкирской АССР, заслуженный художник РСФСР Федо
В Башкирии бабушка впала в кому после жестокого избиения в собственной квартире
В Янауле семейный конфликт перерос в жестокую драку. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника в правоохранительных органах, накануне в одной
Минторг РБ приостановил действие лицензии ночного клуба Стерлитамака
У ночного клуба города Стерлитамака приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть