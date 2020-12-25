Что нужно знать про вакцину и антитела от коронавируса
Что нужно знать про вакцину и антитела от коронавируса Фото: Минздрав Башкирии
Сколько стоит сделать вакцину, нужна ли она, если уже переболел, какие бывают антитела? Совместно с Минздравом Башкирии мы подготовили ответы на эти и другие актуальные вопросы.
Предварительно, после прививки у человека будет иммунитет к коронавирусу в течение двух лет.
Когда придет время массовой вакцинации (а это уже совсем скоро), уколы будут делать всем желающим, но только в государственных поликлиниках! У инъекции сложные условия хранения, ее нельзя просто положить в коробку на полке, поэтому не может быть «излишков» и «остатков» — все ампулы идут в ход. Остерегайтесь возможных мошенников, которые наверняка будут втираться в доверие к гражданам, предлагая сделать укол.
Разработчики «Спутник V» заявили, что на самом деле речь шла о другом.
— О полном запрете на алкоголь во время вакцинации речи не идет! Нужно ограничить употребление спиртного, чтобы организм сформировал устойчивый иммунный ответ, и это стандартная рекомендация во время всех прививок. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола, — рассказал РБК директор НИЦ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
— Среди людей, привитых двумя компонентами вакцины, заболели 0,5% человек, что очень хороший показатель, — говорит советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
Есть два вида антител — IgM и IgG. IgM — это антитела, которые появляются первыми после встречи организма с возбудителем и сохраняются, как правило, короткое время. После них появляются IgG.
— Если антитела отсутствуют – инфекции нет, либо с момента заражения еще не прошло семь суток;
— Если обнаружены IgM – болезнь в активной стадии (но зависит от показателя этих антител в организме);
— Если в крови есть оба вида антител – инфекция идет на спад, или человек недавно перенес COVID-19.
Сдавать или не сдавать кровь на наличие антител, каждый решает самостоятельно. В целом же анализ на антитела рекомендуется после одной-трех недель с момента выздоровления. По желанию самого человека возможно и раньше, и позже, но результат будет не таким точным.
Потенциальную опасность для окружающих представляют лица, имеющие высокие концентрации IgM (более 5,00), при отсутствии или незначительном содержании IgG (менее 1,5). Если уровень IgM в крови превышает единицу, то человек должен соблюдать самоизоляцию «две недели».
По последним данным, антитела класса G сохраняются до пяти-шести месяцев, а у некоторых еще меньше. Это означает, что даже те, кто переболел раз, могут (и заболевают) повторно! Поэтому предохраняться от заболевания нужно всегда, так как возможно повторное заражение или заражение другим инфекционным заболеванием, которое может дать ощутимую нагрузку на организм.
Плазму принимают в станциях переливания крови Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Нефтекамска и Белорецка. Адрес и режим работы смотрите на официальном сайте.
Сдавшим плазму полагается компенсация за питание 530 рублей и два оплачиваемых дня отдыха плюс к отпуску. Дополнительных выплат, которые вводили весной, пока антиковидная плазма была редкостью, больше нет.