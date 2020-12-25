Что нужно знать про вакцину и антитела от коронавируса

Что такое антитела к коронавирусу и какие они бывают?

Антитела, или иммуноглобулины – специальные белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на попадание любого инфекционного агента, в том числе CoV-2, в организм человека, даже если не было ярких признаков болезни. Антитела распознают коронавирус, обезвреживают и сохраняют информацию об инфекции на случай новой встречи с ней.

Есть два вида антител — IgM и IgG. IgM — это антитела, которые появляются первыми после встречи организма с возбудителем и сохраняются, как правило, короткое время. После них появляются IgG.

— Если антитела отсутствуют – инфекции нет, либо с момента заражения еще не прошло семь суток;

— Если обнаружены IgM – болезнь в активной стадии (но зависит от показателя этих антител в организме);

— Если в крови есть оба вида антител – инфекция идет на спад, или человек недавно перенес COVID-19.

Сдавать или не сдавать кровь на наличие антител, каждый решает самостоятельно. В целом же анализ на антитела рекомендуется после одной-трех недель с момента выздоровления. По желанию самого человека возможно и раньше, и позже, но результат будет не таким точным.