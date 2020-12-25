Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.83 ↓

EUR 91.34 ↑

25 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Что нужно знать про вакцину и антитела от коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав Башкирии

Что нужно знать про вакцину и антитела от коронавируса Фото: Минздрав Башкирии

Сколько стоит сделать вакцину, нужна ли она, если уже переболел, какие бывают антитела? Совместно с Минздравом Башкирии мы подготовили ответы на эти и другие актуальные вопросы.

Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса?
В Башкирию привезли уже более 4,5 тысячи доз вакцин от коронавирусной инфекции. В первую очередь прививают врачей, учителей, полицейских и волонтеров. Планируется, что в течение следующего года к нам поступит более 1 млн доз вакцины, в том числе центра «Вектор» (сейчас используется «Спутник V»). Тогда и начнется массовая вакцинация всех желающих.

Предварительно, после прививки у человека будет иммунитет к коронавирусу в течение двух лет.

Правда ли, что вакцина стоит пять тысяч рублей?
Прививка от коронавируса бесплатная! Об этом неоднократно заявлял глава государства. То, что писали СМИ о двух или пяти тысячах рублей – это отпускная цена, то есть за такую сумму государство покупает ее у производителей. Людям платить не нужно!

Когда придет время массовой вакцинации (а это уже совсем скоро), уколы будут делать всем желающим, но только в государственных поликлиниках! У инъекции сложные условия хранения, ее нельзя просто положить в коробку на полке, поэтому не может быть «излишков» и «остатков» — все ампулы идут в ход. Остерегайтесь возможных мошенников, которые наверняка будут втираться в доверие к гражданам, предлагая сделать укол.

Говорят, после вакцины нельзя пить алкоголь, это так?
Действительно, сначала была такая информация, что, мол, 21 день после укола нельзя употреблять алкоголь, а поскольку вакцин нужно две, то получается 42-дневный «сухой закон». В Башкирии уже были случаи, когда целые коллективы отказывались от вакцинации, «ведь скоро Новый год!». А какой Новый год без шампанского и... ну вы сами понимаете.

Разработчики «Спутник V» заявили, что на самом деле речь шла о другом.

— О полном запрете на алкоголь во время вакцинации речи не идет! Нужно ограничить употребление спиртного, чтобы организм сформировал устойчивый иммунный ответ, и это стандартная рекомендация во время всех прививок. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола, — рассказал РБК директор НИЦ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Возможно ли, что человек заболеет после прививки?
Уколов необходимо два – с интервалом в три недели. После первой прививки появляются защитные антитела, после второй эффект закрепляется, формируется более стойкий и продолжительный клеточный иммунитет. После инъекции может подняться температура и начаться озноб, как при гриппе, это обычная реакция организма и она проходит через пару дней.

— Среди людей, привитых двумя компонентами вакцины, заболели 0,5% человек, что очень хороший показатель, — говорит советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

Что такое антитела к коронавирусу и какие они бывают?
Антитела, или иммуноглобулины – специальные белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на попадание любого инфекционного агента, в том числе CoV-2, в организм человека, даже если не было ярких признаков болезни. Антитела распознают коронавирус, обезвреживают и сохраняют информацию об инфекции на случай новой встречи с ней.

Есть два вида антител — IgM и IgG. IgM — это антитела, которые появляются первыми после встречи организма с возбудителем и сохраняются, как правило, короткое время. После них появляются IgG.

— Если антитела отсутствуют – инфекции нет, либо с момента заражения еще не прошло семь суток;

— Если обнаружены IgM – болезнь в активной стадии (но зависит от показателя этих антител в организме);

— Если в крови есть оба вида антител – инфекция идет на спад, или человек недавно перенес COVID-19.

Сдавать или не сдавать кровь на наличие антител, каждый решает самостоятельно. В целом же анализ на антитела рекомендуется после одной-трех недель с момента выздоровления. По желанию самого человека возможно и раньше, и позже, но результат будет не таким точным.

Заразен ли человек, у которого нашли антитела?
При высоких титрах IgG (15,00 и более) даже при наличии IgM можно сказать, что человек уже перенес заболевание и имеет высокий уровень защиты.

Потенциальную опасность для окружающих представляют лица, имеющие высокие концентрации IgM (более 5,00), при отсутствии или незначительном содержании IgG (менее 1,5). Если уровень IgM в крови превышает единицу, то человек должен соблюдать самоизоляцию «две недели».

﻿﻿﻿﻿﻿

Может ли тест показывать антитела не только на COVID-19, но и на перенесенные другие ОРЗ или ОРВИ?
Анализы на антитела IgM и IgG к SARS-CoV-2 являются специфичными именно к новой коронавирусной инфекции.
У меня нашли антитела. Я теперь не заболею без прививки?
Не факт. Ученые изучают вирус меньше года, поэтому пока не могут сказать точно, сколько сохраняются антитела в организме и какие функции выполняют.

По последним данным, антитела класса G сохраняются до пяти-шести месяцев, а у некоторых еще меньше. Это означает, что даже те, кто переболел раз, могут (и заболевают) повторно! Поэтому предохраняться от заболевания нужно всегда, так как возможно повторное заражение или заражение другим инфекционным заболеванием, которое может дать ощутимую нагрузку на организм.

Кто может стать донором антиковидной плазмы и где ее сдать?
Если вы переболели коронавирусом, можете сдать плазму крови, ее используют для пациентов с тяжелым течением заболевания. По состоянию на начало декабря такими донорами стали более 1500 человек. Основных требования два — 14 дней после исчезновения симптомов и отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса.

Плазму принимают в станциях переливания крови Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Нефтекамска и Белорецка. Адрес и режим работы смотрите﻿ на официальном сайте.

Сдавшим плазму полагается компенсация за питание 530 рублей и два оплачиваемых дня отдыха плюс к отпуску. Дополнительных выплат, которые вводили весной, пока антиковидная плазма была редкостью, больше нет.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, антитела, вакцина
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
31 декабря в Башкортостане объявили выходным днём
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года в республике объявлено выходным днём. Напомним, инициати
ВТБ: средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков
Льготная программа по ипотеке и «бум» рефинансирования способствовали сокращению платежной нагрузки по кредитам на семейный бюджет заемщиков ВТБ. Есл
В Башкирии растет смертность от болезней органов дыхания
В Башкирии в этом году фиксируется рост уровня смертности от болезней органов дыхания, сообщил на брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин. По
С 1 января 2021 года в России вводятся новые запреты для курильщиков
В 2021 году в России вводятся новые запреты для курильщиков, сообщает агентство Прайм со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть