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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Главный эпидемиолог Башкирии сообщил о необычном способе заразиться ковидом в Новый год

ОБЩЕСТВО

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Башкирии, главный врач МУП «Хозрасчетная поликлиника» Уфы Азат Мухаметзянов напомнил своим подписчикам в соцсетях о серьезности и высоком риске заболевания новой коронавирусной инфекцией в период сложной эпидобстановки, тем более в предновогодние и праздничные дни.

«Перед новогодними праздниками в супермаркетах и торговых центрах будет особенно много посетителей, так что риск дополнительно возрастёт», — отметил эпидемиолог и дал несколько важных советов, как предотвратить заражение ковидом.

В магазине или торговом центре:

  • Перед входом продезинфицируйте руки и наденьте маску. Соблюдайте дистанцию. Если на полу есть разметка, придерживайтесь её.
  • Старайтесь ходить за покупками, когда в магазине меньше посетителей, например, рано утром или поздно вечером.
  • Если вы в группе высокого риска, узнайте, есть ли в нужном магазине специально отведённые для вас часы, и ходите в это время.
  • Не дотрагивайтесь до глаз, носа и рта немытыми руками. По возможности прикасайтесь только к тем товарам, которые собираетесь купить.
«Также существует риск заражения коронавирусом необычным способом — через новогодние подарки. Например, на картонных поверхностях вирус может жить до 24 часов, а на пластиковых и металлических — до трёх-пяти дней, — подчеркнул медик. — Напоминаю, что при покупке подарка в торговом центре нужно обязательно быть в маске и одноразовых перчатках. А придя домой, вещи нужно обработать дезинфицирующим средством. Подарки также можно вынести на балкон на какое-то время, а овощи и фрукты тщательно промыть под проточной водой».
Как сообщало агентство «Башинформ», ﻿за последние сутки в Башкирии количество новых официально подтвержденных инфицированных коронавирусом превысило число выздоровевших в два раза — 160 и 82, соответственно. С начала пандемии в республике диагноз лабороторно подтвердился у 17 741 человека. В официальный список жертв новой коронавирусной инфекции в регионе вошли еще два человека. Данные о скончавшихся уже несколько суток не раскрываются. Всего зарегистрировано 128 смертей.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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