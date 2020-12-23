Главный эпидемиолог Башкирии сообщил о необычном способе заразиться ковидом в Новый год

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Башкирии, главный врач МУП «Хозрасчетная поликлиника» Уфы Азат Мухаметзянов напомнил своим подписчикам в соцсетях о серьезности и высоком риске заболевания новой коронавирусной инфекцией в период сложной эпидобстановки, тем более в предновогодние и праздничные дни.

«Перед новогодними праздниками в супермаркетах и торговых центрах будет особенно много посетителей, так что риск дополнительно возрастёт», — отметил эпидемиолог и дал несколько важных советов, как предотвратить заражение ковидом.

В магазине или торговом центре:

Перед входом продезинфицируйте руки и наденьте маску. Соблюдайте дистанцию. Если на полу есть разметка, придерживайтесь её.

Старайтесь ходить за покупками, когда в магазине меньше посетителей, например, рано утром или поздно вечером.

Если вы в группе высокого риска, узнайте, есть ли в нужном магазине специально отведённые для вас часы, и ходите в это время.

Не дотрагивайтесь до глаз, носа и рта немытыми руками. По возможности прикасайтесь только к тем товарам, которые собираетесь купить.

«Также существует риск заражения коронавирусом необычным способом — через новогодние подарки. Например, на картонных поверхностях вирус может жить до 24 часов, а на пластиковых и металлических — до трёх-пяти дней, — подчеркнул медик. — Напоминаю, что при покупке подарка в торговом центре нужно обязательно быть в маске и одноразовых перчатках. А придя домой, вещи нужно обработать дезинфицирующим средством. Подарки также можно вынести на балкон на какое-то время, а овощи и фрукты тщательно промыть под проточной водой».