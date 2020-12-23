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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за сутки COVID-19 заразились в два раза больше людей, чем выздоровели

ОБЩЕСТВО

За последние сутки в Башкирии количество новых официально подтвержденных инфицированных коронавирусом превысило число выздоровевших в два раза — 160 и 82, соответственно. Об этом сообщили в оперштабе региона. С начала пандемии в республике диагноз лабораторно подтвердился у 17 741 человека.

В больницах сегодня находятся 853 пациента. Состояние 55 оценивается как тяжелое, 12 жителей Башкирии дышат с помощью аппарата ИВЛ. Домашнее лечение проходят 2 832 человека.

В официальный список жертв новой коронавирусной инфекции в регионе вошли еще два человека. Данные о скончавшихся уже несколько суток не раскрываются. Всего зарегистрировано 128 смертей.

Минздрав республики продолжает следить за ситуацией с заболеваемостью пневмонией. За сутки установлено 403 диагноза, выписано — 387.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, пневмония
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