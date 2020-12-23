Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.34 ↑

EUR 92.06 ↓

23 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Ёлка желаний» продолжает исполнять новогодние мечты жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО

«Ёлка желаний» продолжает исполнять новогодние мечты жителей Башкирии. Социальная акция организована под эгидой Президента России Владимира Путина в поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Накануне в акции приняли участие члены республиканского правительства — первый заместитель премьер-министра Рустам Муратов, вице-премьер Азат Бадранов, министр культуры Амина Шафикова, руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев и другие. Участники мероприятия сняли с ёлки шары с заветными желаниями участников акции, теперь им предстоит осуществить их.

Напомним, старт новогодней акции был дан 17 декабря Главой Башкортостана Радием Хабировым. Руководитель региона снял с ёлки, установленной в Государственном концертном зале «Башкортостан», три ёлочных шара с пожеланиями участников акции. Так, 9-летний Михаил Манулин мечтает об электронном микроскопе, а 15-летний Роман Щекатуров – о взрослом трёхколёсном велосипеде. Ещё одно желание – от 65-летней Татьяны Буланкиной, которая мечтает о планшете с большим экраном.

«Эти три желания я обязательно исполню. Мы в Правительстве республики приняли решение, что каждый из нас придёт сюда, снимет с ёлки шар и исполнит написанное на нём желание. А это желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, которые в предновогодние дни ждут чуда. И наша задача – чтобы это чудо состоялось», — отметил Глава региона.
Акция продлится до конца февраля. Исполнителями желаний станут известные артисты, общественные и политические деятели. Цель всероссийской акции «Ёлка желаний» – воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. От Башкортостана на сайт акции поступило более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.

 

ИА «Башинформ»

Теги: елка желаний, новый год
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении супругов Хайруллиных
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении кассира банка и ее супруга, обвиняемых в присвоении из кассы более 25 миллионов рублей в соучасти
В Башкирии более 9 тысяч человек могут остаться без зарплаты перед Новым годом
По данным Гострудинспекции на 1 декабря 2020 года, задолженность по заработной плате в Башкирии составила более 717 миллионов рублей. Своих денег ждут
Что-то не понравилось: появились подробности убийства кондуктора на остановке в Башкирии
В Стерлитамаке рано утром 22 декабря на остановке общественного транспорта неизвестный жестоко расправился с пожилой женщиной. Ранее сообщалось, что поги
Педагоги Театрального института имени Щукина проведут мастер-класс для молодых уфимцев
Педагоги Театрального института имени Бориса Щукина проведут мастер-класс для творческой молодёжи Уфы. Самый масштабный литературный конкурс в России «Жи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть