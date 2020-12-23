







«Ёлка желаний» продолжает исполнять новогодние мечты жителей Башкирии. Социальная акция организована под эгидой Президента России Владимира Путина в поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Накануне в акции приняли участие члены республиканского правительства — первый заместитель премьер-министра Рустам Муратов, вице-премьер Азат Бадранов, министр культуры Амина Шафикова, руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев и другие. Участники мероприятия сняли с ёлки шары с заветными желаниями участников акции, теперь им предстоит осуществить их.

Напомним, старт новогодней акции был дан 17 декабря Главой Башкортостана Радием Хабировым. Руководитель региона снял с ёлки, установленной в Государственном концертном зале «Башкортостан», три ёлочных шара с пожеланиями участников акции. Так, 9-летний Михаил Манулин мечтает об электронном микроскопе, а 15-летний Роман Щекатуров – о взрослом трёхколёсном велосипеде. Ещё одно желание – от 65-летней Татьяны Буланкиной, которая мечтает о планшете с большим экраном.

«Эти три желания я обязательно исполню. Мы в Правительстве республики приняли решение, что каждый из нас придёт сюда, снимет с ёлки шар и исполнит написанное на нём желание. А это желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, которые в предновогодние дни ждут чуда. И наша задача – чтобы это чудо состоялось», — отметил Глава региона.

Акция продлится до конца февраля. Исполнителями желаний станут известные артисты, общественные и политические деятели. Цель всероссийской акции «Ёлка желаний» – воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. От Башкортостана на сайт акции поступило более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.