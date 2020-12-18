Фото: Пресс-служба Главы РБ Радий Хабиров исполнит желания трех жителей Башкирии Фото: Пресс-служба Главы РБ

Глава Башкирии станет Дедом Морозом для трех жителей республики. Радий Хабиров исполнит желания двух подростков и пенсионерки.

Девятилетний Михаил Манулин мечтает об электронном микроскопе, а 15-летний Роман Щекатуров – о взрослом трехколесном велосипеде. 65-летняя Татьяна Буланкина давно хочет получить в подарок планшет с большим экраном. Эти три записки в шарах руководитель региона снял с «Елки желаний», которая установлена в ГКЗ «Башкортостан».

«Эти три желания я обязательно исполню, – сказал Радий Хабиров. – Это действительно очень хороший проект, который реализуется по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина. Это особенно важно в тяжелый 2020 год. Потому что люди не должны страдать из-за тех вопросов, которые мы должны решать в связи с пандемией. И мы в правительстве республики приняли решение, что каждый из нас придет сюда, снимет с елки шар и исполнит написанное на нем желание. А это желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, которые в предновогодние дни ждут чуда. И наша задача – чтобы это чудо состоялось».

Справка

Цель Всероссийской акции «Ёлка желаний» – воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Старт акции в этом году 5 декабря дал Президент России Владимир Путин.

Заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря. От Башкортостана на сайт акции поступило более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.