Фото: стоп-кадр видео | Видео: программа Честно говоря, Vk Глава Минздрава Башкирии дал прогноз по срокам окончания пандемии коронавируса Фото: стоп-кадр видео | Видео: программа Честно говоря, Vk

Министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин озвучил предварительные сроки окончания пандемии коронавируса. Вопрос о том, когда же закончится пандемия, главе республиканского Минздрава задала редакция программы «Честно говоря» на БСТ.

«По нашим прогнозам, в нормальный рабочий ритм мы должны перейти начиная со второго полугодия. Через полгода», — ответил Максим Забелин.

По данным Минздрава на 21 декабря, за сутки прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 159 человек. Общее количество инфицированных в республике с начала пандемии — 17 419 человек. Кроме того, зарегистрировано три случая смерти от COVID-19. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 125 жителей региона. Внебольничной пневмонией за сутки заболели 383 человека.

Уровень загруженности коечного фонда инфекционного профиля составляет 74,5%. Всего для оказания стационарной медицинской помощи на территории республики развернуто 6 405 коек инфекционного профиля.