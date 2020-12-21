Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за сутки подтверждены 159 новых случаев заражения COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

По данным Минздрава на 21 декабря, за сутки прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 159 человек. Общее количество инфицированных в республике с начала пандемии — 17 419 человек. Такие данные на оперативном совещании в правительстве озвучил министр здравоохранения Максим Забелин.

На лечении в стационарах находится 832 инфицированных, из них в состоянии средней степени тяжести и тяжелых 68. На амбулаторном лечении в настоящий момент находится 2 750 человек с легкой формой заболевания.

Уровень загруженности коечного фонда инфекционного профиля в настоящее время составляет 74,5%. Всего для оказания стационарной медицинской помощи на территории республики развернуто 6 405 коек инфекционного профиля.