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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке принял первых пациентов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке принял первых пациентов Фото: Олег Яровиков

В понедельник, 21 декабря, новый клинико-диагностический инфекционный центр в городе Стерлитамаке принял первых 12 пациентов.

К смене приступили семь врачей, 38 медсестер, две санитарки. Идет доукомплектация штата и пополнение новыми сотрудниками.

Постепенно клиника будет заполняться новыми пациентами.

Напомним, в новом инфекционном центре предусмотрено оказание медицинской помощи взрослому и детскому населению по профилю «инфекционные болезни», «терапия», внутренние болезни», «хирургия», «акушерство-гинекология». Возведены отделение диагностики, лаборатория и бактериологическая лаборатория, аптека, отделение дезинфекции и центрально-стерилизационное отделение, которые на днях также начнут свою работу.

Ковид-госпиталь построен в рекордно короткие сроки. На его возведение из бюджета Башкортостана было выделено 2,19 млрд рублей, сообщал ﻿«Башинформ».

ИА «Башинформ»
Теги: инфекционный госпиталь
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