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Во что превратится коронавирус через пять лет - эксперт

ОБЩЕСТВО

Коронавирусная инфекция через пять-семь лет станет более контагиозной, но будет вызывать меньше осложнений, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.

Как сообщал «Башинформ», в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что этот штамм распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый штамм вируса, по предварительным данным, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации, подчеркнул Евгений Тимаков.

«Постоянно вирусы все мутируют, и коронавирус не исключение. Но у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса. Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь. То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — заключил инфекционист.
То же самое, по его словам, сейчас наблюдается в Великобритании: «Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет».

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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