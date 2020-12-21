В Башкирии рядом с каждой полилингвальной школой откроют полилингвальные детсады

В Башкирии рядом с каждой полилингвальной школой появятся полилингвальные детсады. Об этом сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве республики.

Уже сейчас по соседству с действующими школами в детских садах открываются полилингвальные группы для дошкольников.

«Мы начинали проект полилингвальных школ как очень важный этап развития образования в республике, – отметил глава республики Радий Хабиров. – Мы, по сути, формируем элиту Башкортостана. Ученики свободно владеют родными и иностранными языками, обладают разного рода компетенциями и получают качественное образование. Замах очень серьёзный, поэтому и требования к полилингвальным школам надо предъявлять повышенные».

О том, где откроются новые полилингвальные школы, читайте в предыдущем материале «Башинформ».