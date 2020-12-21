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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Минобр Башкирии сообщил, где откроются новые полилингвальные школы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Минобр Башкирии сообщил, где откроются новые полилингвальные школы Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии продолжается расширение сети полилингвальных школ. Первые три полилингвальные школы открылись в Уфе и Стерлитамаке. В них обучаются около 4 тысяч учащихся, работают около 200 педагогов.

Четвертую полилингвальную школу планируется открыть после новогодних праздников в городе Нефтекамске. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республики доложил министр образования и науки Айбулат Хажин.

По поручению Главы республики Радия Хабирова также в 2021 году полилингвальные школы откроются в Хайбуллинском и Баймакском районах. До 2024 года сеть полилингвальных школ в Башкирии охватит 10 городов и пять районных центров.

«Школы будут построены и открыты в Абзелиловском, Салаватском, Белорецком, Иглинском районах, а также городах Учалы, Ишимбай, Туймазы, Дюртюли и Сибай. В 11 полилингвальных школах предусмотрены интернаты, что дает возможность обучения в них не только школьников из городов и районов республики, но и из других регионов Российской Федерации», — уточнил министр.

В полилингвальных школах углубленно изучают русский, родные и несколько иностранных языков, обучаются на нескольких языках, несколько предметов преподаются на билингвальной основе. Обучающиеся приобщаются к культурному богатству народов Республики Башкортостан, Российской Федерации и мира.

Формируется индивидуальная образовательная траектория, программа обучения с учетом персонального запроса обучающегося. Углубленно изучаются предметы, с 5 класса начинается ранняя профилизация образования.

Школы работают в режиме «полного дня», обучающимся предоставляются широкие возможности для личностного роста, они занимаются в различных кружках, студиях, секциях.

Полилингвальные школы Башкортостана — это современные образовательные организации, хорошо оснащенные в материально-техническом плане, со всем необходимым учебным оборудованием, расположенные в больших, красивых и просторных зданиях. Интерес к полилингвальному образованию со стороны обучающихся и их родителей, а также педагогического и научного сообщества растет, количество обучающихся ежегодно увеличивается.

В полилингвальных школах реализуется проект «Путь к успеху», участниками которого являются известные личности нашей республики: министры, политики, депутаты, известные деятели культуры, науки и спорта, которые встречаются с обучающимися, проводят мастер-классы и занятия.

ИА «Башинформ»
Теги: образование
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