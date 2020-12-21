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21 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Осталось пять дней: началась подача документов кандидатов на должность мэра Уфы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Осталось пять дней: началась подача документов кандидатов на должность мэра Уфы Фото: Олег Яровиков

21 декабря в столице Башкирии стартовала подача документов для кандидатов на должность главы администрации Уфы. Прием продлится всего пять дней. Последний день – 25 декабря.

«Фамилии кандидатов, которые подали документы для участия в конкурсе, до 25 декабря разглашаться не будут. По окончании работы приемной комиссии на официальном сайте городского Совета будет опубликована информация об итогах приёма документов. 30 декабря запланировано заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе», — уточнили в пресс-службе уфимского Горсовета.

На 15 января 2021 года назначен сам конкурс на замещение должности мэра Уфы. О дате принятия окончательного решения народные избранники городского Совета сообщат позднее.

Отметим, что стать главой уфимской администрации может любой желающий, выполнивший все условия, прописанные в положении.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что врио мэра столицы республики до проведения конкурсных процедур назначен Сергей Греков. Он также изъявил желание участвовать в конкурсе.

ИА «Башинформ»
Теги: мэр, Уфа, конкурс
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