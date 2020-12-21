Фото: стоп-кадр видео | Видео: Зубово НАШЕ село, Vk «Допустил ошибку»: в Башкирии депутату без маски объявили выговор Фото: стоп-кадр видео | Видео: Зубово НАШЕ село, Vk

Поведение депутата Зубовского сельсовета Артура Саттарова 21 декабря было рассмотрено на заседании местного политсовета «Единой России». Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, коллеги рассмотрели его поведение, которое попало на видео в одном из магазинов. Агентство «Башинформ» ранее информировало о том, что на записи видно, как депутат отказывается надеть защитную маску на кассе, а сотрудница торговой точки отказывается его обслуживать.

По словам Артура Саттарова, он умышленно не надел маску, потому как проводил проверку по соблюдению в магазине Указа Главы республики.

«По итогам совещания принято решение объявить выговор за неэтичное поведение депутата. Артур Саттаров принесет публичное извинение перед руководством магазина и кассиром», — сообщили в партии.

Этот инцидент также будет рассмотрен на комиссии при президиуме Регионального политсовета

«Я признаю, что допустил ошибку. Сегодня, в период пандемии, было опрометчиво появляться в общественном месте без маски. Приношу свои извинения, впредь такого не повторится», — заявил депутат.