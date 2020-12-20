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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В «Единой России» прокомментировали инцидент с депутатом без маски

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: Зубово НАШЕ село, Vk

В «Единой России» прокомментировали инцидент с депутатом без маски Фото: стоп-кадр видео | Видео: Зубово НАШЕ село, Vk

Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров прокомментировал агентству «Башинформ» инцидент с депутатом Зубовского сельсовета Уфимского района Артуром Саттаровым, который отказался надевать маску в магазине.

«В целом, мы осуждаем подобные действия нашего коллеги-депутата и будем просить местный политсовет рассмотреть его поведение на заседании президиума, — сказал Рустем Ахмадинуров. — В текущий период пандемии считаем, что депутаты «Единой России» должны показывать пример соблюдения мер санэпидембезопасности, а не провоцировать ненужные конфликты».

Скандал зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись попала в соцсети. На ней видно, как мужчина на кассе отказывается надевать маску так, как требуется – на нос и рот. Он ее достал, натянул на подбородок и стал доказывать, что не обязан надевать маску. При этом покупатель постоянно настаивал на том, чтобы сотрудники магазина вызвали полицию. Между тем, кассир принципиально не обслужила покупателя без маски.

Инцидент стал предметом обсуждения в программе «Гражданская оборона» на Первом канале, куда пригласили и самого Артура Саттарова. В эфире передачи он пояснил, что это была проверка, но в студии усомнились в такой версии.

«Я, как муниципальный депутат, провожу внеплановую проверку, которая покажет, как работает указ Главы нашей республики. У нас в Башкирии активное население, они часто участвуют в подобного рода контрольных закупках. Здесь я выявлял то, как продавцы ведут себя в условиях нынешней ситуации, и они не ведутся на эти провокации», – сказал он.
Теперь поведение депутата рассмотрит местный политсовет.

ИА «Башинформ»
Теги: правила безопасности
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