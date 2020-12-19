Радий Хабиров: Наши усилия направлены на то, чтобы остановить коронавирус

Глава Башкортостана во время пресс-подхода после открытия нового инфекционного центра в Стерлитамаке отметил, что этот госпиталь немного отличается. Конфигурация у него примерно такая же, но технологически он гораздо сильнее.

Азат Гиззатуллин

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