Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.31 ↑

EUR 89.82 ↓

19 декабря Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Наши усилия направлены на то, чтобы остановить коронавирус

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана во время пресс-подхода после открытия нового инфекционного центра в Стерлитамаке отметил, что этот госпиталь немного отличается. Конфигурация у него примерно такая же, но технологически он гораздо сильнее.

«Тут есть операционный и родильный блоки, детская реанимация, гастро- и колоноскопия. Это большое подспорье для Стерлитамака, где существует дефицит всего этого. То есть мы одним выстрелом убиваем двух зайцев. Безусловно, на данный момент этот госпиталь – помощь для борьбы с коронавирусом. Но потом – это помощь для лечения самого разнообразного спектра болезней. И эту цель, надеюсь, мы достигли. Люди болеют, к сожалению, умирают. И поэтому все наши усилия сейчас направлены на то, чтобы остановить коронавирус, дать возможность людям, которые заболели, получить квалифицированную медицинскую помощь. Если мы будем чувствовать, что нам нужно дальше двигаться в этой части, значит, будем двигаться. Потому что ничего важнее этого сейчас нет», — сказал Радий Хабиров.

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров, пандемия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Названы самые популярные имена новорожденных в Башкирии в 2020 году
Башстат назвал самые популярные имена новорожденных в Башкирии в этом году. Мальчикам чаще всего давали имена — Амир, девочкам – Арина. Ранее «Башинф
В Уфе от коронавируса умерла целая семья
В Уфе в течение нескольких дней один за другим от COVID-19 умерли три члена одной семьи. О печальной истории рассказало интернет-сообщество «Демчане» 7
В Башкирии после ДТП дотла сгорели два автомобиля: есть пострадавшие
Семь человек пострадали в ДТП в Башкирии за последние сутки. Одна из аварий закончилась пожаром. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, происшес
Башкирия направила в Госдуму законопроект о запрете на передвижные зоопарки и дельфинарии
Башкирия внесет в Госдуму законопроект о запрете на передвижные зоопарки и дельфинарии. Накануне, 17 декабря, депутаты республиканского Госсобрания прого
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть