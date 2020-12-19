Радий Хабиров: Наши усилия направлены на то, чтобы остановить коронавирус
Фото: Олег Яровиков
Фото: Олег Яровиков
Глава Башкортостана во время пресс-подхода после открытия нового инфекционного центра в Стерлитамаке отметил, что этот госпиталь немного отличается. Конфигурация у него примерно такая же, но технологически он гораздо сильнее.
«Тут есть операционный и родильный блоки, детская реанимация, гастро- и колоноскопия. Это большое подспорье для Стерлитамака, где существует дефицит всего этого. То есть мы одним выстрелом убиваем двух зайцев. Безусловно, на данный момент этот госпиталь – помощь для борьбы с коронавирусом. Но потом – это помощь для лечения самого разнообразного спектра болезней. И эту цель, надеюсь, мы достигли. Люди болеют, к сожалению, умирают. И поэтому все наши усилия сейчас направлены на то, чтобы остановить коронавирус, дать возможность людям, которые заболели, получить квалифицированную медицинскую помощь. Если мы будем чувствовать, что нам нужно дальше двигаться в этой части, значит, будем двигаться. Потому что ничего важнее этого сейчас нет», — сказал Радий Хабиров.
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Радий Хабиров: Наши усилия направлены на то, чтобы остановить коронавирус
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