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Число официальных жертв коронавируса в Башкирии достигло 117

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Число официальных жертв коронавируса в Башкирии достигло 117 Фото: Валерий Шахов

В Башкирии за последние сутки официально зарегистрировано три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество жертв от COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 117.

Также за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 159 новых случаев заражения новым коронавирусом. Общее количество инфицированных с весны текущего года – 16 944.

Количество пациентов в ковид-госпиталях региона по-прежнему растет – 850. В тяжелом состоянии 60 больных, 15 – на аппарате ИВЛ. Дома лечение от коронавируса получают 2 444 жителя Башкирии. При этом за сутки выздоровели 69 человек, за все время – 13 533.

Напряженной остается ситуация с заболеваемостью внебольничной пневмонией. 412 новых диагнозов за сутки и 402 – выздоровевших.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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