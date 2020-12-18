Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В Башкирии исполнили первые мечты участников акции «Елка желаний» Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Первые две мечты участников акции «Елка желаний» из Башкирии исполнил руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Он выступил в роли волшебника для ребят из Уфы и Альшеевского района. Уралу Сафарову из Альшеевского района 9 лет. В настоящее время по состоянию здоровья он проходит восстановительные процедуры в Реабилитационном центре в Уфе. Его заветным желанием стал самокат с большими колесами. Именно об этом Урал написал в письме Деду Морозу в рамках акции «Елка желаний».

«Урал старательный мальчик, хорошо учится. Надеюсь, что самокат ускорит процесс его реабилитации. Здорово, что благодаря такой доброй акции его желание исполнилось», — сказал Рустем Ахмадинуров.

Также в этот день руководитель исполкома партии посетил второго ребенка. Александр Шеломенцев попросил на Новый год ролики. Хотя за окном снег и покататься на улице пока не получится, но радости мальчика не было предела.

Третье желание Рустем Ахмадинуров исполнит на следующей неделе. Аделина Файзуллина мечтает встретиться с Элвином Греем. Такая возможность будет организована для нее совместно с ГКЗ «Башкортостан», — рассказали в пресс–службе регионального отделения партии.

Напомним, накануне, 17 декабря Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Руководитель региона снял с ёлки, установленной в Государственном концертном зале «Башкортостан», три ёлочных шара с пожеланиями участников акции. Так, 9-летний Михаил Манулин мечтает об электронном микроскопе, а 15-летний Роман Щекатуров – о взрослом трёхколёсном велосипеде. Ещё одно желание – от 65-летней Татьяны Буланкиной, которая мечтает о планшете с большим экраном.

«Эти три желания я обязательно исполню. Мы в Правительстве республики приняли решение, что каждый из нас придёт сюда, снимет с ёлки шар и исполнит написанное на нём желание. А это желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, которые в предновогодние дни ждут чуда. И наша задача – чтобы это чудо состоялось», — отметил Глава региона.

Акция продлится до конца февраля. Исполнителями желаний станут известные артисты, общественные и политические деятели. Цель Всероссийской акции «Ёлка желаний» – воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Старт акции в этом году 5 декабря дал Президент России Владимир Путин. Заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря. От Башкортостана на сайт акции поступило более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.