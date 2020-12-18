Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.97 ↓

EUR 89.28 ↑

18 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии исполнили первые мечты участников акции «Елка желаний»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Башкирии исполнили первые мечты участников акции «Елка желаний» Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Первые две мечты участников акции «Елка желаний» из Башкирии исполнил руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Он выступил в роли волшебника для ребят из Уфы и Альшеевского района. Уралу Сафарову из Альшеевского района 9 лет. В настоящее время по состоянию здоровья он проходит восстановительные процедуры в Реабилитационном центре в Уфе. Его заветным желанием стал самокат с большими колесами. Именно об этом Урал написал в письме Деду Морозу в рамках акции «Елка желаний».

«Урал старательный мальчик, хорошо учится. Надеюсь, что самокат ускорит процесс его реабилитации. Здорово, что благодаря такой доброй акции его желание исполнилось», — сказал Рустем Ахмадинуров.
Также в этот день руководитель исполкома партии посетил второго ребенка. Александр Шеломенцев попросил на Новый год ролики. Хотя за окном снег и покататься на улице пока не получится, но радости мальчика не было предела.

Третье желание Рустем Ахмадинуров исполнит на следующей неделе. Аделина Файзуллина мечтает встретиться с Элвином Греем. Такая возможность будет организована для нее совместно с ГКЗ «Башкортостан», — рассказали в пресс–службе регионального отделения партии.

Напомним, накануне, 17 декабря Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Руководитель региона снял с ёлки, установленной в Государственном концертном зале «Башкортостан», три ёлочных шара с пожеланиями участников акции. Так, 9-летний Михаил Манулин мечтает об электронном микроскопе, а 15-летний Роман Щекатуров – о взрослом трёхколёсном велосипеде. Ещё одно желание – от 65-летней Татьяны Буланкиной, которая мечтает о планшете с большим экраном.

«Эти три желания я обязательно исполню. Мы в Правительстве республики приняли решение, что каждый из нас придёт сюда, снимет с ёлки шар и исполнит написанное на нём желание. А это желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, которые в предновогодние дни ждут чуда. И наша задача – чтобы это чудо состоялось», — отметил Глава региона.
Акция продлится до конца февраля. Исполнителями желаний станут известные артисты, общественные и политические деятели. Цель Всероссийской акции «Ёлка желаний» – воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Старт акции в этом году 5 декабря дал Президент России Владимир Путин. Заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря. От Башкортостана на сайт акции поступило более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.

ИА «Башинформ»
Теги: Елка желаний, Единая Россия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Роспотребнадзор опубликовал районы Башкирии, где обнаружено бешенство у животных
В 2020 году на территории Башкирии обнаружено три случая заражения животных гидрофобией, то есть бешенством. Их поймали в двух муниципалитетах республики
ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о новом порядке оплаты штрафов с 1 января
В Госавтоинспекции Башкирии предупредили водителей о новом порядке оплаты штрафов с начала 2021 года. По данным ведомства, с 1 января изменится расчетный
Названа категория людей, у которой меньше шансов заразиться новым коронавирусом
Ученые нашли объяснение ситуации, когда человек контактировал с зараженным COVID-19 и не заболел. По мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток
В Уфе от коронавируса умерла целая семья
В Уфе в течение нескольких дней один за другим от COVID-19 умерли три члена одной семьи. О печальной истории рассказало интернет-сообщество «Демчане» 7
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть