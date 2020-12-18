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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Роспотребнадзор назвал три страны, пригодные для путешествий

ОБЩЕСТВО

Все показатели оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19 соответствуют норме только в трех странах, имеющих регулярное авиасообщение с Россией, — Танзании, Эфиопии и Сейшельских островах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

«Всем критериям, по состоянию на 13.12.2020, эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев — в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Для оценки эпидемиологической ситуации в других странах Роспотребнадзор рассматривает показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточных темпов прироста, объемов тестирования на коронавирус. Коэффициент распространения должен быть менее 1.

Регулярное авиасообщение Россия возобновила с 16 странами, это Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Новый год
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