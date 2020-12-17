Коронавирус в Башкирии: Много заболевших в районах; что препятствует заражению ковидом

В Башкирии второй день подряд количество новых заболевших коронавирусом в районах превышает показатели Уфы.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Много заболевших в районах. По данным на 16 декабря, в Башкирии прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 157 человек – новый максимальный показатель с весны. Причем больше всего новых заражений выявлено в Бакалинском, Туймазинском районах и в городах Кумертау, Октябрьский – по 15 случаев, в Бижбулякском – 13, замыкает первую тройку Уфа – 11 новых заболевших. Всего инфицированных в республике стало 16 629. Сейчас в стационарах находится 795 заболевших, из них в тяжелом состоянии — 56 пациентов, 12 — подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходит 2 351 инфицированный. Выписано за сутки — 226 человек, всего выздоровели – 13 372. Внебольничной пневмонии за сутки заболели 396 человек.

Еще три случая смерти от COVID-19 зарегистрировано в Башкирии 16 декабря. Таким образом, общее количество умерших от инфекции, по официальной статистике Минздрава РБ, достигло 111 человек.

Неожиданный признак ковида. Врач-реабилитолог РКБ им. Куватова Вадим Гиниятов в соцсетях дал краткий обзор распространения COVID-19 в России и назвал основные признаки инфицирования новым коронавирусом этой весной, летом, осенью и зимой. По его словам, весной 2020 года самыми частыми симптомами коронавируса стали потеря вкуса и запаха. И сегодня эти признаки остаются основными. Летом пациенты с COVID-19 стали часто жаловаться на расстройство слуха, что могло быть обусловлено процессом гиперкоагуляции при коронавирусе (микротромбирование), объясняет медик. «Осенью появляются пациенты с жалобами на нарушение зрения. Зимой 2020 года — на конъюнктивит. Причина, вероятно, все та же», — пишет Гиниятов. И все же основной орган-мишень коронавируса — это легкие, отмечает врач-реабилитолог. «Поражение именно легких дает о себе знать в тяжелых и среднетяжелых случаях», — написал он.

У кого меньше шансов заразиться. Ученые назвали категорию людей, у которой меньше шансов заразиться коронавирусом, и объяснили ситуацию, когда человек контактировал с зараженным COVID-19 и не заболел. По мнению завлабораторией Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петра Чумакова, все дело в Т-клеточном иммунитете. «Это означает, что человек переболел другим видом коронавируса, возможно, у него остались Т-клетки и они узнают SARS-Cov-2. Таких людей около 10-15%, а переболеть он мог несколько лет назад», — сообщил ученый. Также, по его словам, более устойчивы к новой коронавирусной инфекции люди, которые недавно переболели гриппом: у них в крови много антивирусного белка — интерферона, который и препятствует заражению.

В России за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 26 509 — это минимум за неделю, умерли 596 человек. Всего в стране зафиксировано 2 734 454 случая заражения, умерли за весь период пандемии — 48 564 человека. Ковидом заразился народный артист РФ Сергей Маковецкий, он находится на домашнем лечении.

Осложнения у медработников, вызванные коронавирусом, Минтруд страны включил в перечень причин инвалидности. Минздрав РФ внес прививку от ковида в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 73,6 млн случаев заражения коронавирусом, умер 1 639 061 человек. Больше всего зараженных в США – почти 17 млн, умерли свыше 307 тыс. человек. После контакта с зараженным ушел на самоизоляцию госсекретарь США Майкл Помпео. В Турции с 31 декабря по 4 января вводится комендантский час, однако он не будет распространяться на туристов.