Фото: Валерий Шахов Названа категория людей, у которой меньше шансов заразиться новым коронавирусом Фото: Валерий Шахов

Ученые нашли объяснение ситуации, когда человек контактировал с зараженным COVID-19 и не заболел. По мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петра Чумакова, все дело в Т-клеточном иммунитете.

«Это означает, что человек переболел другим видом коронавируса, которые у него остались и они узнают SARS-Cov-2. Таких людей около 10-15%, а переболеть он мог несколько лет назад», — цитирует ученого URA.RU.

Также более устойчивы к новой коронавирусной инфекции люди, которые недавно переболели гриппом: у них в крови содержится большое количество антивирусного белка — интерферона, который и препятствует заражению.

Ученые не исключают и действие высокого уровня иммунитета. Однако каждй случай необходимо разбирать конкретно.