Фото: ИА «Башинформ» Новый врио мэра Уфы Сергей Греков передал свои бизнес активы доверенному лицу Фото: ИА «Башинформ»

Новый врио главы администрации Уфы Сергей Греков во флэш интервью после внеочередного 71-го заседания городского Совета депутатов признался, что согласился участвовать в конкурсе на должность мэра столицы из-за интересного проекта.

«В жизни каждого бизнесмена наступает такой момент, когда вопрос стоит не в деньгах. Наверное, желание сделать город, в котором ты живешь, лучше для людей, подвигло меня на это решение, — сказал Сергей Греков. — Сегодня надо засучить рукава и браться за работу».

Новый врио главы уфимской администрации отметил, что за последние два года Уфа заметно преобразилась и это, считает Сергей Греков, заслуга Ульфата Мустафина и его команды.

«Это десятки километров дорог, это благоустроенные дворы, это скверы, парки, общественные территории. Мы будем все это продолжать. Ульфат Мансурович очень хорошо подготовился к зиме, — сказал врио мэра столицы республики. — Я, в свою очередь, нацелен на результат и надеюсь, что мои сегодняшние коллеги смогут вписаться в эту команду и мы сможем сделать много. Считаю, что уфимцам нужен справедливый мэр и результативный».

Также Сергей Греков прокомментировал момент передачи своих бизнес активов в доверительное управление, так как государственная служба запрещает заниматься предпринимательской деятельностью.

«Я уже передал свои активы в пользу своего сына», — сказал новый врио Уфы.

Сейчас депутатский корпус уфимского Горсовета готовит документы на соблюдение всех конкурсных процедур. Официально новый глава администрации республиканской столицы будет объявлен после 15 января 2021 года.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что народные избранники на голосовании поддержали кандидатуру Сергея Грекова единогласно.