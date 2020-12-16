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16 декабря Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе демонтируют Дом Тихониных

ОБЩЕСТВО

17 декабря в Уфе будет демонтирован Дом Тихониных по улице Коммунистической,13, сообщила член Совета по правам человека при Главе Башкирии Эльза Маулимшина.

Напомним, за сохранение и реставрацию старинного строения активно боролись общественники.

По данным, предоставленным НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия, кирпичный особняк был построен в 90-х годах 19 века. Его первым владельцем был мещанин Михаил Тихонин — пекарь и крендельщик. В 1920-е годы дом перешел в собственность города и стал коммунальным. Как здание-памятник «Дом Тихонина», декорированный в русском кирпичном стиле, был выявлен в 1992 году сотрудниками НПЦ. К 2010 году был расселен и начал разрушаться.

В 2015 году объект арендовала стерлитамакская фирма НПО «Экспертно-технический центр», затем расторгнувшая договор. Вскоре на площадке за домом компания «СтройТЭК» начала строить многоквартирные дома. Уже к тому времени износ особняка составлял 70% — предел, после которого строение считается не подлежащим восстановлению.

В 2017-2018 годах в арбитражном и районных судах велось пять процессов, связанных с «Домом Тихониных». Общественникам удалось добиться, чтобы суд заставил застройщика делать археологическую экспертизу, оштрафовал компанию на 600 тысяч рублей за несоблюдение охранного режима, разрешил третью экспертизу по ценности объекта (первая, заказанная Башкультнаследием, была положительной, вторая, заказанная застройщиком — отрицательной). В итоге в октябре 2019 года Арбитражный суд лишил здание статуса объекта культурного наследия, основываясь на том, что его внесли в реестр «задним числом».

В апреле 2020 года «Дом Тихониных» разрушился.

﻿«Застройщик поясняет, что якобы намерен в будущем воссоздать здание при условии, что его лишат статуса объекта культурного наследия, — сказала Эльза Маулимшина. — Со сносом Дома Тихониных под устные обещания чиновников мэрии Уфы когда-нибудь в будущем выставить на торги право воссоздания демонтированного объекта уходит целая эпоха! Эпоха остатков идентичности Уфы, губернской Уфы. Такой Уфы, какая была 120-130 лет назад. Такую Уфу мы больше не сохраним. Одни обещания...».

ИА «Башинформ»
Теги: объект культурного наследия
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