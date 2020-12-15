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В изоляторах госпансионатов Башкирии есть 18 мест — Центр соцподдержки населения

ОБЩЕСТВО
Фото: архив

В изоляторах госпансионатов Башкирии есть 18 мест — Центр соцподдержки населения Фото: архив

В изоляторах государственных пансионатов Башкирии есть 18 свободных мест, по данным Республиканского центра социальной поддержки населения, который выдает путевки в социальные учреждения. Информация появилась при обсуждении поста в Facebook министра труда и соцзащиты Ленары Ивановой.

Ранее министр поясняла, что из-за пандемии, по требованию Роспотребнадзора, каждый поступающий человек должен пребывать 14 дней в изоляторе внутри учреждения, вместо прежних семи дней. Изолятор должен отвечать всем санитарным требованиям: с раздельным санузлом в приемно-карантинном отделении, со шлюзом для персонала и предусмотренным на этапе проекта отдельным выходом на улицу. Вместимость его обычно 2-4 места.

«Вновь и вновь повторяю, если вы почему-то предпочли негосударственный пансионат для своих родственников (в наших учреждениях все нормы соблюдаются), прошу вас внимательно изучить все документы, историю данного бизнесмена...чтобы не было поздно...», — посоветовала министр.

На сегодняшний день в изоляторах домов-интернатов, которые принимают на обслуживание нуждающихся в постоянном постороннем уходе, имеются 18 свободных мест. За консультацией в устройстве в государственные учреждения можно обратиться по адресу: Уфа, ул.Менделеева, 136/2, тел 8 (347) 286-51-05.

ИА «Башинформ»
Теги: социальные учреждения
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