Фото: МЧС по РБ В Минтруде Башкирии прокомментировали ситуацию с пансионатом, где погибли 11 человек Фото: МЧС по РБ

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова назвала пожар в частном пансионате в Абзелиловском районе, который сегодня ночью унес жизни 11 постояльцев, ужасной трагедией.

«Погибло 11 человек в частном «пансионате» для пожилых... Деревянный жилой дом, 1968 года постройки, 8х9 м, 14 человек жили в нем, скорее всего, не в самых комфортных условиях. Все наперебой вопрошают, как вы это допустили, почему не проконтролировали? Но мы даже не знали о нем. Так же, как и в ситуации с пансионатом «Моя семья», данная предпринимательница не сочла нужным войти в реестр поставщиков социальных услуг, предпочитая быть невидимой для всех проверяющих структур», — ответила министр на своей странице в соцсетях на многочисленные вопросы подписчиков.

Она обратилась к жителям республики с просьбой быть внимательными.

«Вдруг за соседним забором в доме, абсолютно не приспособленном для организации ухода за пожилыми, кто-то организовал такой же бизнес?! Мы любим говорить, что не надо «кошмарить» бизнес. Но правильно ли то, что сегодня такие объекты ускользают от внимания властей практически без какой-либо ответственности? (за невыполнение требования по обязательному представлению уведомления в Роструд о начале осуществления данного вида деятельности по КоАП всего до 5 тысяч рублей на физлицо и до 20 тысяч на юридическое)», — отметила министр.

Госсобрание Башкирии уже направило законодательную инициативу в Госдуму о лицензировании данной деятельности, сообщила Ленара Иванова. А также порекомендовала впредь внимательно изучать все документы, прежде чем выбрать негосударственный пансионат для своих родственников. «Чтобы не было поздно...», — предупредила она.

В Минтруде также ответили на справедливо напрашивающийся вопрос о наличии свободных мест в государственных пансионатах.

«Места в государственных пансионатах есть. Но из-за пандемии, по требованию Роспотребнадзора, каждый поступающий человек должен пребывать 14 дней в изоляторе внутри учреждения, вместо прежних семи дней. На сегодня это "узкое горлышко" заметно снижает сроки выписки путевок. Во-вторых, не все готовы сопровождать родственников в больницу для сдачи элементарных анализов, не говоря уже про сбор пакета документов для признания в нуждаемости. Изолятор — это помещение, отвечающее требованиям Роспотребнадзора, в приемно-карантинном отделении со своим раздельным санузлом, шлюзом для персонала и предусмотренным на этапе проекта отдельным выходом на улицу. Вместимость его обычно 2-4 места, и без серьезной реконструкции здания, его не увеличить», — пояснили в ведомстве.