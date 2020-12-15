Фото: Минобразования РБ В Башкирии в перечень соревнований WorldSkills Russiа введены 23 компетенции Фото: Минобразования РБ

В Башкирии на текущей неделе проходит VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). По информации Минобразования республики, чемпионатном цикле соревнования состоятся по 94 компетенциям, возраст участников – от 16 до 22 лет. Также в 45 компетенциях примут участие юниоры – школьники от 10 до 16 лет. В мероприятии примут участие 884 конкурсанта и 704 эксперта-компатриота, а также 180 главных экспертов и заместителей главных экспертов по юниорам, 139 технических администраторов площадок.

В 2020 году на чемпионате впервые будут представлены 23 новые компетенции: «Пчеловодство», «Бухгалтерский учет», «Ландшафтный дизайн», «Организация экскурсионных услуг», «Турагентская деятельность», «Туроператорская деятельность», «Стоматология ортопедическая», «Лабораторный медицинский анализ», «Медицинский и социальный уход», «Финансы», «Банковское дело», «Визуальный мерчендайзинг», «Художественная роспись по дереву», «Облачные технологии», «Агент страховой», «Дизайн интерьера», «Промышленный дизайн», «Машинное обучение и большие данные», «3Д моделирование», «Сметное дело», «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП», «Фотография».

Наряду с образовательными учреждениями в Чемпионате принимает участие АО «Международный аэропорт «Уфа» в компетенции «Сервис на воздушном транспорте». Соревнования по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» пройдут на базе ПАО «ОДК-УМПО».

Чемпионат проходит на 35 площадках в городах Уфа, Белебей, Бирск, Благовещенск, Нефтекамск, Салават, Стерлитамак, Сибай, Туймазы, Учалы, Альшеевском и Дуванском районах и других.

В рамках регионального чемпионата запланирована деловая программа, которая пройдет в дистанционных форматах — вебинара, онлайн-дискуссии и воркшопа.

Движение WorldSkills направлено на повышение престижа рабочих профессий и квалификации работников, на привлечение молодежи в производственные секторы экономики, напомнили в министерстве.