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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Константин Толкачёв: Общественная палата РБ доросла до серьёзного гражданского института

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Константин Толкачёв: Общественная палата РБ доросла до серьёзного гражданского института Фото: Олег Яровиков

Общественная палата Башкортостана стала серьёзным гражданским институтом, показателем зрелости гражданского общества в республике, считает председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачёв.

«Мы рады, что Общественная палата Республики Башкортостан развивается и уже доросла до серьёзного гражданского института отстаивания интересов жителей нашей республики. Мы приветствуем новый состав Палаты и готовы к взаимодействию с ним по всем вопросам. В особенности приветствуем избрание на пост руководителя организации опытного общественника Ростислава Мурзагулова. Мы рассчитываем, что он станет хорошим «переговорщиком», выступающим от имени Главы республики Радия Фаритовича Хабирова на этом посту.

В свою очередь, мы готовы обсуждать инициативы Палаты в качестве дальнейших законодательных инициатив, вносимых в республиканский парламент, а также вносимых нами в качестве федеральных законодательных инициатив в Госдуму РФ. Более того, мы рассматриваем возможность наделения Общественной палаты правом законодательной инициативы, что позволит более полно учитывать голос общественности в практике законодательства.

Вместе, в тесном диалоге, в консультативном сотрудничестве мы сможем сделать больше во благо процветания нашего Башкортостана», — сказал спикер башкирского парламента.

Напомним, 15 декабря на первом заседании Общественной палаты Башкортостана нового созыва её председателем избран Ростислав Мурзагулов, являющийся также членом Общественной палаты России. Также на этот пост претендовали известный общественный деятель Ирина Абрамова и сестра рэпера FACE Кристина Дрёмина.

ИА «Башинформ»
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