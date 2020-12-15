Константин Толкачёв: Общественная палата РБ доросла до серьёзного гражданского института

Общественная палата Башкортостана стала серьёзным гражданским институтом, показателем зрелости гражданского общества в республике, считает председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачёв.

В свою очередь, мы готовы обсуждать инициативы Палаты в качестве дальнейших законодательных инициатив, вносимых в республиканский парламент, а также вносимых нами в качестве федеральных законодательных инициатив в Госдуму РФ. Более того, мы рассматриваем возможность наделения Общественной палаты правом законодательной инициативы, что позволит более полно учитывать голос общественности в практике законодательства.

Вместе, в тесном диалоге, в консультативном сотрудничестве мы сможем сделать больше во благо процветания нашего Башкортостана», — сказал спикер башкирского парламента.