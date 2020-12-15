Ростислав Мурзагулов избран председателем Общественной палаты Башкирии
15 декабря на первом заседании нового состава Общественной палаты Республики Башкортостан на пост председателя организации большинством голосов избран член Общественной палаты России от Башкирии Ростислав Мурзагулов.
«Мы с вами будем обсуждать на площадке Общественной палаты РБ самые сложные вопросы и решать их. Мы будем использовать возможности Палаты для того, чтобы что-то сделать, внести свой вклад в развитие региона. Проблемы есть у любой власти, и мы с вами будем вытаскивать «за ушко и на солнышко» тех, кто делает что-то не так», — сказал Мурзагулов, вступая в должность.
Также на пост руководителя одной из главнейших организаций по взаимодействию власти и общества в Башкортостане претендовали известный общественный деятель Ирина Абрамова и сестра рэпера Фейса (FACE) Кристина Дрёмина.
Ростислав Мурзагулов предложил кандидатуру Кристины Дрёминой в качестве своего заместителя. Вопрос был поставлен на голосование, большинством голосов Дрёмина назначена заместителем председателя Общественной палаты РБ.
Также замами председателя избраны Лида Исаргакова и Рамиль Рахимов. Кроме того, были сформированы 6 комиссий Общественной палаты, были определены председатели этих комиссий и их заместители.