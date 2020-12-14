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14 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Пять сложных вопросов про Научно-образовательный центр мирового уровня в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Пять сложных вопросов про Научно-образовательный центр мирового уровня в Башкирии Фото: УГНТУ

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение по итогам конкурсного отбора научно-образовательных центров, которые получат федеральную поддержку. Один из них будет в Уфе. Что это, для чего нужно и как поможет республике? Рассказывает руководитель Администрации Главы республики Александр Сидякин.

Для чего нужен НОЦ?
НОЦ — это не здание, не организация и это даже не про науку. Это про взаимоотношения бизнеса, образования и науки. Сейчас все они живут по отдельности. Бизнес не понимает, что ценного и интересного есть в вузах и научных институтах, а если спросить научное сообщество, что они могут предложить бизнесу, отвечают: «А что им нужно?».

Можно было объединить все вузы в одно юридическое лицо, но это слишком болезненно и никому не нужно. А вот объединиться «под шапкой» НОЦ все оказались готовы. Это дает крутую синергию.

Совсем просто говоря, это такая «шапка», где совместно решается, что конкретно нужно сделать, чтобы обучение, производство и наука работали единым механизмом, помогая и дополняя друг друга.

Какие изменения ждут вузы?
Разговоры в разных комнатах привели к тому, что вузы конкурируют друг с другом и борются за студентов внутри республики. Это архаика, так быть не должно. Мировой опыт говорит, что нужно конкурировать с другими регионами, а не сами с собой.

Ежегодно из Башкирии уезжают в столичные вузы около пяти тысяч человек, из них четыре тысячи остаются жить там. И это лучшая, нацеленная на результат молодежь. Мы хотим, чтобы они оставались здесь и абитуриенты других регионов приезжали учиться к нам.

Каждый вуз должен иметь специализацию. Зачем три геофизические кафедры, если можно сделать одну, но с лучшими специалистами и лабораториями? Для чего всем непрофильные кафедры физкультуры, если есть педуниверситет, чьи педагоги могут вести занятия для студентов и медицинского, и нефтяного университетов? Сразу успокою – о массовых увольнениях преподавателей речи не идет.

Вуз должен объединять лучших исследователей, чтобы создавать базовый высокий уровень знаний выпускников и «докрутить» этих специалистов уже на предприятии. Например, Институт нефтехимии еще в 2013 году оснастили очень крутым лабораторным оборудованием, которого как раз не хватает нефтяному университету. На нашем полиграфическом комбинате есть очень серьезная лаборатория для 3D-печати и композитными материалами, а это направления, которые изучают в авиационном университете.

Какие изменения ждут науку?
Одна из важнейших целей — это коммерциализация науки. Илон Маск испытывает Hyperloop, а мы все говорим, что нужно заниматься получением метана из навоза животных. Это так не работает. Разработки должны быть востребованы государством и бизнесом, внедряться в производство.

По итогам 2021 года нам необходимо провести ряд опытно-конструкторских работ, получить более 440 патентов на изобретения, опубликовать более полутора тысяч научных статей. НОЦ будет разрабатывать 10 технологических проектов по направлениям «Новая среда жизни», «Цифровая и "зелёная" химия, энергетика», «Биомедицина и генетика», «Инжиниринг и передовые производственные технологии».

На прошлой неделе мы получили несколько больших грантов. Крупнейший из них — 90 млн рублей — на генетические исследования. Наш Институт биохимии и генетики будет собирать банк данных геномов этносов, которые проживают здесь и на соседних территориях, и обмениваться данными с другими такими институтами по всему миру. Такие коллекции позволяют быстрее адаптировать лекарства, бороться с ранними стадиями онкологии и заболеваниями сердечно-сосудистой и иммунной системы.

Наши ученые из медицинского университета могут восстановить роговицу глаза с помощью технологий виртуальной реальности. Это так называемый «бионический глаз».

Еще одна разработка — электрический самолет. Если говорить точнее – «более электрический самолет». Двигатели внутреннего сгорания уходят, самолеты нового поколения будут более насыщены литиевыми батареями, они мощные и экологичные. Мы создали контактную группу ученых, которые работают в этом направлении с китайцами. Литиевые батареи — это нефтяной университет, а тяга и двигатель – авиационный. У этих вузов уже есть опыт совместной работы. Например, разработка датчиков газотурбинных двигателей, которые могут работать при сверхвысоких температурах, а значит быть более устойчивыми. Это и есть синергия.

Если мы не будем это делать, это сделают другие. И ученые продолжат уезжать в другие места, а за ними лучшие студенты, преподаватели. В этой сфере все настолько плотно связано, что вузы, которые сейчас не включатся в соревнования, через 10-15 лет ждет судьба крепких колледжей.

Где взять кадры для решения масштабной задачи?
Деньги, которые мы получаем по гранту, дают возможность привлекать в республику иностранных специалистов и российских ученых с мировым именем. Договоренности уже есть. Давайте будем честны — на пусть даже мировых светилах науку не поднять, поэтому нужно ковать кадры, воспитывать свою хорошо подготовленную преподавательскую аудиторию.

Одним из участников нашего НОЦа стал Сколковский институт науки и технологий. Это один из самых молодых, но востребованных вузов России, там сумасшедший конкурс – 50 человек на место, суперсовременные лаборатории. Все это открыто для наших аспирантов и магистров. В Сколтехе они смогут проходить стажировки и практику.

Где и когда появится студенческий городок?
Сейчас у нас учится 4 500 иностранных студентов, в основном в медицинском и нефтяном университетах. Больше мы брать не можем, так как им банально негде жить. Эту проблему решит строительство студенческого кампуса.

Мы уже выбрали участок 20 га, он будет в Деме, недалеко от улицы Мечтателей и генерала Кусимова. Это будет крутой проект, сейчас Институт развития городов совместно с Центром урбанистики разрабатывают его концепцию.

Просто корпуса построить не интересно, это любой застройщик может быстро сделать. Нам нужно, чтобы там появился свой микроклимат. Такой студенческий городок в самом хорошем смысле этого слова: там будут жить разные студенты – и иностранные, и наши, из других городов, районов и регионов. Будет личная среда, бассейн, места для занятий футболом и волейболом, павильоны, где будут проходить конференции, современные лаборатории. Там же мы построим отдельные домики для преподавателей, которые приедут к нам работать.

Физкультурно-оздоровительные комплексы и фельдшерские пункты в селах строятся по типовому проекту, строить их быстро, но тут другой случай. Хочется, чтобы все было продумано, чтобы приезжали иностранные студенты и говорили «вау». Думаю, на стройку мы зайдем в конце 2021 — начале 2022 года, а первые кампусы появятся уже к 450-летию Уфы. Мы не отказались от идеи провести к кампусу фуникулер от памятника Салавату Юлаеву. Но это только после готовности объекта, не вести же его в чистое поле.

Станислав Шахов
Теги: НОЦ
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