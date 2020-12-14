Пять сложных вопросов про Научно-образовательный центр мирового уровня в Башкирии

Какие изменения ждут науку?

Одна из важнейших целей — это коммерциализация науки. Илон Маск испытывает Hyperloop, а мы все говорим, что нужно заниматься получением метана из навоза животных. Это так не работает. Разработки должны быть востребованы государством и бизнесом, внедряться в производство.

По итогам 2021 года нам необходимо провести ряд опытно-конструкторских работ, получить более 440 патентов на изобретения, опубликовать более полутора тысяч научных статей. НОЦ будет разрабатывать 10 технологических проектов по направлениям «Новая среда жизни», «Цифровая и "зелёная" химия, энергетика», «Биомедицина и генетика», «Инжиниринг и передовые производственные технологии».

На прошлой неделе мы получили несколько больших грантов. Крупнейший из них — 90 млн рублей — на генетические исследования. Наш Институт биохимии и генетики будет собирать банк данных геномов этносов, которые проживают здесь и на соседних территориях, и обмениваться данными с другими такими институтами по всему миру. Такие коллекции позволяют быстрее адаптировать лекарства, бороться с ранними стадиями онкологии и заболеваниями сердечно-сосудистой и иммунной системы.

Наши ученые из медицинского университета могут восстановить роговицу глаза с помощью технологий виртуальной реальности. Это так называемый «бионический глаз».

Еще одна разработка — электрический самолет. Если говорить точнее – «более электрический самолет». Двигатели внутреннего сгорания уходят, самолеты нового поколения будут более насыщены литиевыми батареями, они мощные и экологичные. Мы создали контактную группу ученых, которые работают в этом направлении с китайцами. Литиевые батареи — это нефтяной университет, а тяга и двигатель – авиационный. У этих вузов уже есть опыт совместной работы. Например, разработка датчиков газотурбинных двигателей, которые могут работать при сверхвысоких температурах, а значит быть более устойчивыми. Это и есть синергия.

Если мы не будем это делать, это сделают другие. И ученые продолжат уезжать в другие места, а за ними лучшие студенты, преподаватели. В этой сфере все настолько плотно связано, что вузы, которые сейчас не включатся в соревнования, через 10-15 лет ждет судьба крепких колледжей.