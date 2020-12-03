Опубликовано распоряжение правительства РФ о создании Евразийского НОЦ в Башкирии
3 декабря подписано и опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации за подписью премьер-министра Михаила Мишустина о создании в Уфе Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня.
Таким образом, проект создания НОЦ в Уфе получил статус в рамках нацпроекта "Наука". Он победил в правительственном конкурсе на получение федерального финансирования.
“В соответствии с пунктом 17 Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537 "О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики", утвердить прилагаемый перечень победителей конкурсного отбора 2020 года для последующего предоставления государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики”, — говорится в документе.Отметим, что всего в России по инициативе президента Владимира Путина в рамках национального проекта "Наука" планируется создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.
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