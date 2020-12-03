Опубликовано распоряжение правительства РФ о создании Евразийского НОЦ в Башкирии

Отметим, что всего в России по инициативе президента Владимира Путина в рамках национального проекта "Наука" планируется создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

Таким образом, проект создания НОЦ в Уфе получил статус в рамках нацпроекта "Наука". Он победил в правительственном конкурсе на получение федерального финансирования.

3 декабря подписано и опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации за подписью премьер-министра Михаила Мишустина о создании в Уфе Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня.

ИА «Башинформ»

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