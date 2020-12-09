Коронавирус в Башкирии: Заболело рекордное количество человек; кому нельзя делать прививку

В Минздраве Башкирии рассказали, кому нельзя делать вакцину от новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Рекордные 147 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Башкирии 8 декабря за сутки – это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Из них 39 – в Уфе, 22 – в Кумертау, 21 – в Мелеузовском районе, 16 – в Туймазинском, следует из данных Минздрава РБ. Всего в регионе инфицировано 15 412 человек. Сейчас в стационарах проходят лечение 616 зараженных, в тяжелом состоянии — 45, на ИВЛ — 13. На амбулаторном лечении 2 163 человека. Выписан за сутки 121 пациент, всего выздоровели 12 540 человек.

По-прежнему остается высоким количество случаев внебольничной пневмонии за сутки – 403.

Скончалась уфимка. В Уфе от коронавируса умерла еще одна 61-летняя жительница города. У женщины были сопутствующие заболевания: ожирение 2-й степени, ишемическая болезнь сердца и ДВС-синдром, информировал 8 декабря Минздрав республики. Таким образом, общее количество умерших от ковида по Башкирии, согласно официальной статистике, достигло 93 человек.

Кому нельзя делать прививку от COVID-19. Об этом 8 декабря на брифинге по ситуации с ковидом сообщила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова. Ранее в Башкирию завезли первую партию двухкомпонентной вакцины от коронавируса на 1200 человек. По ее словам, сначала вводится первый компонент, через три недели – второй, если нет нежелательных побочных явлений и осложнений от первого. «Первая партия вакцины предназначена для сотрудников, находящихся в зоне риска инфицирования: медицинские и педагогические работники, а также сотрудники правоохранительных органов», — пояснила Кононова и отметила, что «вакцина предназначена для лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Не будет вводиться вакцина беременным женщинам, а также женщинам, которые кормят грудью». Также, по ее словам, противопоказанием для введения вакцины является острый инфекционный процесс либо обострение хронического инфекционного заболевания.

Также минимум за две недели до вакцинации от ковида необходимо прекратить употреблять алкоголь, предупредила 8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом, по словам разработчика вакцины «Спутник V», директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, полностью избавиться от нового коронавируса не представляется возможным, так как он передается не только от человека к человеку, но и животные могут быть его носителями.

«Люди уже не паникуют», — заявила руководитель Антиковидного центра в Башкирии Римма Утяшева, рассказывая о его работе. Колл-центр создан 16 ноября для оперативной консультации жителей по теме коронавируса в помощь медорганизациям. ﻿«Сегодня обратился дедушка в тяжелом состоянии с температурой 39, не смог дозвониться до «скорой». Подняли все силы, его тут же оперативно госпитализировали в Демскую больницу. Оказалось, что у него уже дыхательная недостаточность второй степени, — рассказала 8 декабря «Башинформу» Утяшева. — Бывает, требуют перевести больного из стационара другого города в Уфу». Также, по ее словам, часто родственники не могут узнать о состоянии госпитализированных пациентов. «Это — тонкое место. Этим вопросом сейчас Минздрав занимается», — добавила координатор центра. «Люди стали более спокойно относиться, чем раньше. Нет той напряженности, что была», — резюмировала Римма Утяшева. Ежедневно с 8 до 20 часов в Ситуационный антиковидный центр Башкирии можно позвонить по номеру в Уфе 218-19-19 и оперативно получить помощь.

В целом по России число заболевших коронавирусом перевалило за 2,5 млн человек, из них новых — 26 097. За сутки умерли 562 человека, днем ранее – 456, за весь период — 44 159.

В мире уже более 67 млн случаев заражения, умерли 1 544 533 человека. Больше всего зараженных в США – свыше 15 млн. Также в США за неделю смертность от COVID-19 достигла самого высокого с апреля показателя — 15 658 умерших, а общее число жертв пандемии составило 283 703. На втором месте по числу заболевших Индия – 9,7 млн, затем Бразилия – 6,6 млн. Замыкают первую пятерку Россия и Франция – 2,3 млн.