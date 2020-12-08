Фото: Олег Яровиков В Уфе от COVID-19 скончалась еще одна 61-летняя жительница города Фото: Олег Яровиков

В Уфе от COVID-19 скончалась еще одна 61-летняя жительница города. Такие данные 8 декабря были предоставлены Минздравом республики. У умершей были сопутствующие заболевания: ожирение 2-й степени, ишемическая болезнь сердца и ДВС-синдром.

Таким образом, общее количество умерших от COVID-19 по Башкирии, согласно данным официальной статистики, достигло 93 человек.

Новых случаев коронавирусной инфекции за сутки — 147. Всего инфицировано 15 412 человек.

Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки по-прежнему остается высоким – 403.

В стационарах проходят лечение 616 человек, из них в тяжелом состоянии — 45, на ИВЛ — 13. На амбулаторном лечении 2 163 человека.

Выписан за сутки 121 пациент, всего выздоровели 12 540 человек. Выписанных пациентов с пневмонией — 399.

Всего проведено 1 786 242 исследования, обследовано 1 728 649 человек, за сутки проведено 11 614 исследований, обследовано 11 396 человек.