Минздрав Башкирии сообщил подробности об умерших накануне от COVID-19

Жертвами коронавирусной инфекции в Башкирии за последние сутки стали еще двое, сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.

Один из умерших — 80-летний мужчина из Гусь-Хрустального. Помимо коронавируса, он также страдал желчекаменной и гипертонической болезнями.

Вторая жертва COVID-19 — 68-летняя уфимка, страдавшая сахарным диабетом и гипоксически-ишемической энцефалопатией.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Башкирии умерли 92 человека.

Как сообщал ранее «Башинформ», число заболевших коронавирусной инфекцией к 7 декабря увеличилось до 15 265 человек. За минувшие сутки прирост составил 144 инфицированных.

48% заболевших — в возрасте 26-50 лет, 22% — жители в возрасте 51-60 лет.

В инфекционных стационарах республики сейчас лечатся 4 252 больных коронавирусом. Занято 22% коечного фонда.

Между тем, в регионе по-прежнему диагностируется большое число случаев внебольничной пневмонии: 376 новых случаев за сутки и 388 выздоровевших.