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В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии Фото: ИА «Башинформ»

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как в условиях коронавируса безопасно встретить Новый год и предстоящие длительные праздники. Так, надзорное ведомство советует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.

К тому же, следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей:

· Постараться воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.

· Уделить особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга.

· Максимально ограничить контакты в период предпраздничных и праздничных дней.

· Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.

· Не забывать надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

· Воздержаться от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

В Роспотребнадзоре также отметили, что массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными.

Как сообщало агентство «Башинформ», на 7 декабря в Башкирии количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 15 265 человек. За минувшие сутки прирост составил 144 инфицированных. От ковида, по официальным данным, скончались 92 человека (+2 за сутки).

ИА «Башинформ»
Теги: Роспотребнадзор РБ, праздники, коронавирус
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