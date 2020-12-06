Важно, какой будет договороспособность нового собственника БСК - эксперт

Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан по передаче в собственность Российской Федерации 95,72% акций «Башкирской содовой компании» влечет за собой необходимость решать шлейф новых вопросов, считает экономист Всеволод Спивак.

«Коснётся ли решение о незаконности приватизации «Соды» и «Каустика» мелких акционеров из числа трудового коллектива? Имеют ли право бывшие собственники БСК на компенсацию? Более того, если члены трудового коллектива продали акции третьим лицам, теперь они должны компенсации приобретателям. Будут ли взыскивать с предыдущих владельцев акций сумму полученных дивидендов?», — озвучивает только часть многочисленных процессуальных вопросов эксперт.

Ответ на вопрос о дальнейшей судьбе компании зависит от того, получит ли в результате Башкирия какой либо пакет акций, говорит экономист. «Я считаю, что если пакет, который получит правительство Башкирии, будет таким же, как был или немного больше (что вряд ли), то произошедшая национализация все равно несет определенные риски. Несмотря на весь негативный информационный фон вокруг БСК, надо отметить, что финансовая структура БСК была прозрачной, отчетность аудировалась международными компаниями, дивиденды выплачивались и компания была в диалоге с правительством Башкирии относительно решения ряда социальных вопросов. Кто бы сейчас в результате не стал новым собственником, нет гарантий того, что договороспособность и прозрачность останутся на том же уровне. В качестве примера того, что игроки с федеральным статусом, получая управление региональным активом, постепенно теряют связь с регионом, можно привести «Башнефть». Мы видим, что управление компанией фактически перешло в Москву, а, судя по опережающему падению добычи «Башнефти» в условиях сделки с ОПЕК, очевидно, что интересы «Башнефти» оказались вторичными относительно интересов всей группы компаний «Роснефть».