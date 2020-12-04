В Минздраве РБ сообщили, какими болезнями страдал умерший от COVID 67-летний уфимец

По состоянию на 4 декабря, всего в республике с начала пандемии положительный результат на COVID-19 получили 14 833 человека, сообщал «Башинформ».

У пенсионера из Уфы помимо подтвержденной инфекции также была ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь 3 стадия и атеросклероз.

ПО официальным данным, мужчина стал 87-й жертвой новой коронавирусной инфекции в регионе.

ИА «Башинформ»

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