Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.19 ↓

EUR 91.19 ↑

4 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Арбитражный суд вернул 95,72% акций «Башкирской содовой компании» государству

ПОЛИТИКА

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу Российской Федерации из незаконного владения акций АО «Башкирская содовая компания», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В августе этого года Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку в связи с утратой контроля государства над активами АО «БСК». По данным прокуратуры, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации, а переход прав на имущество комплекса произведен помимо воли Российской Федерации.

Генпрокуратурой в Арбитражный суд Республики Башкортостан был заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Сегодня, 4 декабря, Арбитражным судом Республики Башкортостан завершено рассмотрение иска. Представителем Росимущества исковые требования поддержаны. Судом принято решение об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры Российской Федерации в полном объеме.

Как сказано в сообщении Генпрокуратуры, по решению суда в пользу Российской Федерации истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия». Также суд обязал АО «Реестр» и ПАО «Банк УРАЛСИБ», являющихся соответственно держателями реестра акционеров и номинальным держателем акций, списать указанные акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Как сообщили агентству «Башинформ» в правительстве Башкирии, ранее озвученная позиция Главы республики по этому поводу не изменилась. На встрече с профсоюзным активом «Башкирской содовой компании» 24 октября Радий Хабиров говорил следующее:

«Мы приняли решение, что будем поддерживать исковые заявления Генеральной прокуратуры. Мы считаем, что акции «БСК» должны перейти в собственность Российской Федерации. При этом хочу сказать, что интересы республики в части дальнейшего управления компанией не только не пострадают, а только упрочатся. Наш пакет будет существенный. Да, это займет какое-то время, но у предприятия совершенно точно будет стабильное будущее».

По словам главы Башкортостана, после завершения судебных процедур и принятия решения о формате корпоративного управления, компания должна уделить особое внимание модернизации производства и экологической политике.

ИА «Башинформ»
Теги: БСК, шихан, Сода, приватизация
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Уфимский врач, спасающий в реанимации COVID-пациентов: «Этот вирус пришел к нам навсегда»
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи №22 Рустем Габидуллин работает в условиях ковид-госпиталя в «кр
Блогер из Уфы Рустам Набиев высказал предложение Владимиру Путину
Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев, который остался без ног после обрушения казармы в Омске, принял участие во встрече с президентом России Владимиро
В Башкирии многодетная мать превратила квартиру в помойку
В Туймазинском районе Башкирии 52-летнюю женщину ограничили в родительских правах в отношении двух ее несовершеннолетних детей, 11 и 10 лет, а также отст
В Уфе назвали имя главной башкирской красавицы - «Хылыукай-2020»
В Уфе завершился Всероссийский конкурс башкирских красавиц «Хылыукай-2020». Заветную корону и главный приз - автомобиль «Лада» завоевала 19-летняя Ляйсан
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть