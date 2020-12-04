Арбитражный суд вернул 95,72% акций «Башкирской содовой компании» государству

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу Российской Федерации из незаконного владения акций АО «Башкирская содовая компания», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В августе этого года Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку в связи с утратой контроля государства над активами АО «БСК». По данным прокуратуры, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации, а переход прав на имущество комплекса произведен помимо воли Российской Федерации.

Генпрокуратурой в Арбитражный суд Республики Башкортостан был заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Сегодня, 4 декабря, Арбитражным судом Республики Башкортостан завершено рассмотрение иска. Представителем Росимущества исковые требования поддержаны. Судом принято решение об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры Российской Федерации в полном объеме.

Как сказано в сообщении Генпрокуратуры, по решению суда в пользу Российской Федерации истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия». Также суд обязал АО «Реестр» и ПАО «Банк УРАЛСИБ», являющихся соответственно держателями реестра акционеров и номинальным держателем акций, списать указанные акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Как сообщили агентству «Башинформ» в правительстве Башкирии, ранее озвученная позиция Главы республики по этому поводу не изменилась. На встрече с профсоюзным активом «Башкирской содовой компании» 24 октября Радий Хабиров говорил следующее:

«Мы приняли решение, что будем поддерживать исковые заявления Генеральной прокуратуры. Мы считаем, что акции «БСК» должны перейти в собственность Российской Федерации. При этом хочу сказать, что интересы республики в части дальнейшего управления компанией не только не пострадают, а только упрочатся. Наш пакет будет существенный. Да, это займет какое-то время, но у предприятия совершенно точно будет стабильное будущее».

По словам главы Башкортостана, после завершения судебных процедур и принятия решения о формате корпоративного управления, компания должна уделить особое внимание модернизации производства и экологической политике.