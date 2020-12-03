В Евразийском НОЦ мы сможем создать генный центр мирового уровня: ректор БГАУ

Ректор Башкирского государственного аграрного университета Ильдар Габитов рассказал агентству «Башинформ», что их вуз вошел в состав участников Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, признанного победителем конкурсного отбора на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня Правительства Российской Федерации совместно с ООО «Башкир-Молоко» ГК «Таврос» в рамках частно-государственного партнерства.

По его словам основной задачей, поставленной перед вузом и индустриальным партнером является создание в Башкортостане центра прогрессивных технологий по генотипированию и репродукции высокоценных пород сельскохозяйственных животных.

Центр поможет снизит уровень импортозависимости отрасли животноводства от племенного поголовья животных зарубежной селекции, за счет внедрения и использования геннотехнологических решений мирового уровня, методов репродукции племенного скота с использованием эмбрионов, производимых по уникальной технологии в том числе с использованием методов клоновой селекции, до сих пор не реализованной ни одной страной мира в производственных масштабах.

«Задачей проекта является разработка, апробация и внедрение в производство технологий повышения уровня молочной продуктивности и улучшения технологических свойств молока коров на основе использования современных методов геномной и классической селекции, геномного тиражирования высокоценных генотипов, внедрения в селекцию и разведение племенного крупного рогатого скота молочных пород новых высокоэффективных технологий эмбриональной селекции и геномной оценки, обеспечивающих получение конкурентоспособного племенного материала. Отличительной особенностью проекта являются короткие сроки создания высокопродуктивных стад – первое поколение (34 месяца до получения первого молока) при высокой степени оздоровления в виду отсутствия возможности инфицирования эмбриона вирусными или микробными агентами, в т.ч. лейкозом. При получении эмбриона методом in vitro от одной высокоценной коровы-донора, увеличение числа ее потомков превысит сотни раз в сравнении с классической селекцией, при этом на уровне эмбриональных клеток путем проведения безопасной биопсии трофоэктодермы развивающегося эмбриона с последующим молекулярно-генетическим исследованием для выбора эмбрионов перед их пересадкой реципиентам, будет значительно ускорена селекционная работа. В центре запланировано не только формирование генетического банка клеток и эмбрионов высокоценных животных по их племенным качествам, но и цифровые сервисы, благодаря которым использование ресурсов такого банка будет самым эффективным при конструировании новых пород животных с заданными качествами продуктивности. Цифровизация научно-производственных процессов обеспечит агрегацию, хранение и анализ информации, значимой для достижения тактических и стратегических результатов проекта, а также планирование деятельности на основе результатов анализа получаемой информации в виде двух сервисов «Телеметрия» и «Биометрия». Сервисы будут состоять из двух основных подсистем: модуля «Регистры сельскохозяйственных животных» и селекционно-генетический модуля «Конструктор потомства». Обучающиеся зооветеринарных специальностей университета, а также обучающиеся вузов России и зарубежья получат возможность обучения самым современным технологиям эмбриологи, трансплантации, селекции и генетики животных в создаваемом Центре компетенций, а научное сообщество получит доступ к уникальной базе генетических данных, благодаря которым селекция в животноводстве совместно с технологиями геномного сканирования и использования биочипов позволит ускорить темпы селекционного прогресса в 2 и более раз при более значительном экономическом эффекте в сравнении с классической селекцией. Итогом реализации проекта при выходе на запланированные производственные мощности станет Центр – как один из крупнейших в мире поставщиков эмбрионов высокоценных пород животных на внутреннем рынке и за рубежом», — отметил ректор БГАУ Илдар Габитов.