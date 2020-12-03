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3 декабря Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Евразийский научно-образовательный центр в Уфе получит федеральный статус

ПОЛИТИКА
Фото: facebook.com

Евразийский научно-образовательный центр в Уфе получит федеральный статус Фото: facebook.com

Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) в Уфе получит федеральный статус. Сегодня стало известно, что республиканский проект победил в правительственном конкурсе на получение федерального статуса и, соответственно, финансирования, сообщил в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.

Пятерку победителей на заседании правительства назвал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Отобрано пять центров, большинство из которых – межрегиональные. Это «Инженерия будущего», «Передовые производственные технологии и материалы», «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» (Башкирия) и «ТулаТЕХ». Все они обладают высоким научно-исследовательским, кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой», — объявил он.
Радий Хабиров отметил, что победа в правительственном конкурсе — это результат большой работы, которую проектный офис во главе с руководителем администрации Главы РБ Александром Сидякиным вел полтора года:

«Конкуренция была самая серьезная. И тот факт, что нам удалось победить – говорит как о мощнейшем потенциале нашей науки и образования, так и об образцовой работе нашей управленческой команды над этим сложным проектом»
Руководитель республики также написал об открывающихся перспективах для Башкирии.

«На базе НОЦа планируется разрабатывать новые изобретения и совершать научные открытия. К нам потянутся учёные со всего мира, мы сами станем экосистемой, престижной кузницей научных и инженерных кадров. НОЦ – это не только современный студенческий городок, для которого мы отвели территорию в уфимском Забелье, это ещё и особая философия и атмосфера наукограда, подталкивающая к творчеству и креативу. Это и центр притяжения инновационного бизнеса, который заинтересован в прикладных разработках, это – еще и фабрика стартапов. Сегодня пройдена точка невозврата, и пройдет совсем немного времени, когда всё это начнет реализовываться!» — поделился он планами.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, НОЦ
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