Фото: Скриншот видео Кремлин.ру Блогер из Уфы Рустам Набиев высказал предложение Владимиру Путину Фото: Скриншот видео Кремлин.ру

Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев, который остался без ног после обрушения казармы в Омске, принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с супругой Индирой и двумя дочерьми, Софией и Аминой, уфимец высказал предложение главе государства.

После восхождения на Эльбрус у Рустама Набиева родилась идея того, чтобы всем желающим для подобных походов выделяли специальную съемочную группу. Блогер рассказал Владимиру Путину о том, что он в основном зарабатывает в социальной сети, где у него почти 900 тысяч подписчиков. Ближайшая его цель – увеличить аудиторию до одного миллиона. Набиев считает, что такие кадры должны транслироваться как можно чаще и для большего количества людей, поэтому бригада для съемок таких проектов была бы большим подспорьем как для него, так и для его единомышленников.

«Сегодня Международный день людей с инвалидностью, проводимый под эгидой ООН, и мы встречаемся с вами, чтобы обсудить проблемы, которые волнуют граждан с ограничениями по здоровью, задачи, которые нам вместе необходимо решить. Очень рассчитываю, что коллеги из Правительства, из регионов Российской Федерации также примут непосредственное участие в этой работе. Во всяком случае, в регионах нас, надеюсь, услышат – услышат все, о чем мы сегодня будем говорить, потому что значительная часть работы находится именно на региональном уровне», — сказал в начале своей речи президент страны.