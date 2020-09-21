Фото: Инстаграм Уфимец без ног Рустам Набиев войдет в Книгу рекордов Гиннесса России Фото: Инстаграм

Имя жителя Уфы Рустама Набиева, который остался без ног после обрушения казармы в Омске, включат в Книгу рекордов Гиннесса России. Это событие связано с его восхождением на гору Эльбрус.

«Мне сегодня позвонил представитель книги. Это так круто! Я очень рад, — поделился со своими подписчиками в «Инстаграм» Рустам. – Мне всего лишь остается предоставить видеоматериал, подтверждающий мое восхождение на руках от пункта А до пункта Б. Мы, конечно же, все предоставим».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Рустам Набиев добрался до самой высокой точки России над уровнем моря на руках. К покорению горы уфимец готовился больше шести месяцев.