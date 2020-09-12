Фото: Инстаграм «Я смог»: житель Башкирии без ног Рустам Набиев покорил Эльбрус Фото: Инстаграм

Уфимец Рустам Набиев, который лишился ног после обрушения казармы в Омске, смог преодолеть очередное испытание. Его он придумал сам – покорить самую высокую горную вершину России Эльбрус.

«Я смог взойти на Эльбрус! Сил нет совсем, очень устал. Как в себя приду, выйду на связь. Руки просто отваливаются», — написал в социальных сетях Рустам.

Напомним, Набиев готовился к восхождению около полугода с помощью изнурительных тренировок. Когда отец двоих детей приехал в регион, то думал, что поднимется на специальных санях. Однако планы изменились и Рустаму пришлось подниматься на руках.