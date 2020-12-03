Поисковики Башкирии рассказали, как устанавливали место гибели экипажа самолета Пе-2

В России 3 декабря отмечают День Неизвестного солдата. Памятная дата была учреждена в 2014 году. Инициатива по празднованию дня, посвященного подвигу Неизвестного солдата, принадлежит участникам поисковых организаций и отрядов. Они ищут и опознают погибших во время войн, в которых участвовала наша страна. Сейчас поисковики объединены в Поисковое движение России, региональное отделение которого работает и в Башкирии. Каждую весну поисковые отряды отправляются в экспедиции, на вахты памяти. Весь год они работают с архивными документами. В октябре 2020 года в Белогорском районе Республики Крым была установлена памятная стела, увековечившая место гибели экипажа самолета Пе-2, который не вернулся с боевого задания 23 апреля 1942 года. Место и имена погибших советских летчиков нашли благодаря совместной работе башкирских и крымских поисковиков в архивах и на местности.

Поиск по номерам

Наиболее сложная часть работы — установление судьбы экипажа по архивным источникам. Работа продлилась четыре года, с 25 июля 2016 года. Тогда руководитель регионального отделения Поискового движения России Владимир Волков разместил на одном из форумов информацию с просьбой о помощи в установлении судьбы погибшего экипажа. Была проведена архивно-исследовательская работа и опрос местного населения, работа с нашими архивами, зарубежными архивами позволила установить принадлежность данного самолета.

«Сложность состояла в том, что детали были сильно повреждены из-за падения самолета и удара о землю, самолет ушел на глубину четырех метров. Поисковики по номерам агрегатов и двигателей пытались установить, кому мог принадлежать бомбардировщик, однако выяснилось, что найденный двигатель был заменен во время ремонта, а второй был разрушен от взрыва, на нем сдетонировал боекомплект», — рассказал основатель поискового движения в Башкирии депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.

Плугом зацепили пулемет

Местные жители сообщили поисковикам, что в 80-х годах при распашке поля плугом зацепили пулемет Березина — это орудие устанавливали на самолеты бомбардировщики ближнего действия Пе-2. Обломки собрали, отвезли в местный военкомат. Получилось более 500 кг металлических частей. Два года шла работа в архивах. С 25 июля 2016 года поисковики начали исследование документов. В 2018 году поисковик из Сочи Александр Гафтун приехал в Белогорск. И вместе с крымскими поисковиками принялся исследовать 10 мешков с обломками Пе-2. Предложил каждую деталь промыть и обследовать. Поисковики выписали все номера с элементов разрушенного самолета. Удалось установить, что это Пе-2 выпущен Казанским заводом в 1941 году. Он был приписан к 742 бомбардировочному авиаполку ближнего действия.

Но сложность была в том, что номеров двигателей в архиве не было. Дальнейшая работа состояла в опросе жителей с изучением архива. Александр Гафтун из Сочи изучил данные за 1941-1942 годы всех самолетов, разбившихся в районе Белогорья. Путем исключения стала известна информация, что 23 апреля 1942 года с боевого задания в районе Карасабузар не вернулся экипаж младшего лейтенанта Николаева. Удалось выяснить имена членов экипажа. Это Анатолий Андреевич Николаев, Степан Митрофанович Устинов и Андрей Яковлевич Колошин. Согласно данным из архива, они вылетели на разведку и бомбардировку вражеских аэродромов в Крыму. Чтобы исключить любые возможные ошибки, поисковики продолжили искать подтверждения. В архивах Минобороны стали изучать потери, опрашивать местных жителей. Выяснилось, что самолет летел со стороны Керчи. По журналу боевых действий 742 авиационного полка удалось установить, какие задания получали летчики в этот период. В архивах сохранились и отчеты экипажей фашистских самолетов. Удалось установить, что 23 апреля 1941 года «Мессершмит-109» сбил самолет Пе-2 в этой местности. Поисковики сопоставили всю найденную информацию, отправили запрос в архив Минобороны, где подтвердили, что 23 апреля 1942 года на боевое задание вылетели младший лейтенант Николаев, штурман Устинов, стрелок-радист Колошин. Связь с ними прекратилась в 13.37 23 апреля 1942 года. Благодаря сложной, кропотливой работе башкирских и крымских поисковиков место гибели экипажа самолета Пе-2 17 октября 2020 года было увековечено.

Поисковые работы на глубине шести метров

История подъема самолета Пе-2 берет свое начало в 2015 году, когда башкирские поисковики совместно с белогорским поисковым отрядом проводили «Вахту памяти» в районе Севастополя. Белогорский район считается подшефным Башкирии, поэтому от белгорских поисковиков поступило предложение установить место падения самолета Пе-2. От местных жителей было известно, что перед падением из самолета выпрыгнул один из авиаторов, самолет взорвался. Немцы взяли летчика в плен, а потом расстреляли и сбросили в одну из воронок. На обнаруженном пулемете Березина была оторванная кисть одного из авиаторов.

«Место падения — распаханное поле недалеко от села Ароматное. Поисковики с глубинными металлоискателями прочесывали поле. Нашли куски обшивки, единой локализации не было. На второй день место падения удалось найти по большему количеству крупных обломков. Приборы показывали, что находка находится на глубине нескольких метров. Забили шурф, чтобы понять, что за металл находится на глубине. Анализ показал, что это фрагменты двигателя. Участок поиска углубили до шести метров — на такой глубине оказался двигатель и искореженный винт — и расширили до восьми метров в длину. Останки летчиков были с парашютами. Место гибели выпрыгнувшего летчика найти не удалось. Извлеченный из земли двигатель отвезли в местный автосервис, где его разобрали в поисках номеров. Операция по подъему самолета заняла больше недели», — рассказал руководитель регионального отделения Поискового движения России Владимир Волков.

Особая радость

Родственники погибшего старшего сержанта Степана Устинова побывали на месте захоронения и приняли участие в открытии памятной стелы. Рассказывает племянник Степана, Константин Белобородов:

«Степан Митрофанович родился 28 марта 1921 года — брат моей мамы, Риммы Митрофановны. Он на четыре года ее старше. Они родились и жили в городе Реж Свердловской области. Когда он ушел на фронт, ей было 15 лет. Семья у них была большая, родили семерых детей. Степан, по воспоминаниям мамы, всегда был серьезным, много читал, и с детства увлекался самолетами. Учился в Челябинском летном училище, куда и поступил не с первого раза: после 10 классов пробовал, не прошел, вернулся домой, год проработал на заводе, и только потом удалось поступить. Есть его последняя фотография, где он после выпуска. На обороте стоит дата — 3 июня 1941 года, Хабаровский край, станция Тайсин», — вспоминает Константин Белобородов.

Когда началась война, самолеты с Дальнего Востока перегоняли своим ходом. Степан смог послать родителям телеграмму о том, что на дозаправку самолеты сядут в Свердловске, в ста километрах от его родного дома. Родители, конечно, поехали. Но пока искали аэродром, пока прибыли на место, узнали, что самолеты улетели дальше по маршруту три часа назад. Сына Степана родители больше не увидели… «Когда брат погиб, отца вызвали в военкомат и сообщили печальную весть. Где погиб, захоронен — всю жизнь родители не знали. Наконец, спустя более 70 лет благодаря невероятной работе поисковиков у нас есть место, куда мы сможем приехать, вспомнить и возложить цветы. Есть от этого известия и светлая радость», — говорит Константин Михайлович.

На звезде, установленной в месте гибели экипажа Пе-2, есть и деталь от реальной обшивки разбившегося самолета.