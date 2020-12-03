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3 декабря Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия поддержала масштабную акцию «Никто не забыт»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В уфимском парке Победы, в рамках масштабной акции «Никто не забыт», состоялось возложение цветов к Вечному огню в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

В церемонии возложения цветов участвовали вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов, министр молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов, руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Сегодняшняя всероссийская акция «Никто не забыт» включена в программу юбилейных мероприятий 75-й годовщины Победы и Года памяти и славы-2020.

День Неизвестного солдата 3 декабря внесен в календарь памятных дат России в 2014 году. Это дань памяти воинам, которые сложили головы ради будущего страны и народа, похоронены в братских могилах или лежат в местах гибели.

Сегодня в уфимском парке Победы прошла церемония передачи останков погибшего красноармейца 170-й стрелковой дивизии Якупа Тияпкуловича Минигулова для дальнейшего захоронения на родине. Он был уроженцем Давлекановского района, погиб в первые недели Великой Отечественной войны.

Погибший был найден осенью этого года в Себежском районе Псковской области отрядом «Высота 102». Бойца Якупа Минигулова опознали по обрывкам квитанции о приеме на хранение личных вещей.

Сразу после этого в Республиканском музее Боевой Славы наградили отличившихся поисковиков знаками Министерства обороны России и грамотами Госдумы. В общей сложности награждены 23 поисковика из 11 муниципалитетов Башкирии.

Непосредственно перед награждением поисковики передали родным капсулу и вкладыш медальона Андрея Ивановича Чурина, 1900 года рождения, уроженца Краснокамского района республики. Красноармеец найден в Ржевском районе Тверской области поисковым отрядом «Памяти 29 армии».

По данным Министерства обороны РФ, на территории России и других государств, где воевала Красная армия, упокоены 7,2 млн советских солдат. Из них известных — 2,6 млн человек, неизвестных — 4,6 млн.

Галина Бахшиева
Теги: акция «Никто не забыт», День Неизвестного солдата
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