Фото: ИА «Башинформ» | Видео: МЧС РБ МЧС Башкирии предупреждает об опасности использования электроприборов во время похолодания Фото: ИА «Башинформ» | Видео: МЧС РБ

МЧС Башкирии предупреждает об опасности использования электроприборов и печного оборудования во время похолодания – в этот период возрастает вероятность пожаров.

«В республике установились низкие температуры, в связи с чем возрастает нагрузка на электросеть. Просим граждан соблюдать требования пожарной безопасности, в очередной раз проверить электрооборудование, не использовать самодельные средства обогрева», — обратился к гражданам заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РБ Владимир Горин.

Рекомендуется уделять должное внимание печному отоплению, не использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, проверять тягу в дымоходе, не оставлять присматривать за печкой малолетних детей.

В ведомстве напомнили, что из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, происходит огромное количество пожаров.

По данным синоптиков, с 20.00 часов 2 декабря до 20.00 часов 3 декабря прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью составит -14,-19 градусов, местами -23,-28, днем -9,-14.

На автодорогах видимость в тумане составит 500-1000 метров.