МЧС Башкирии предупреждает о сильном тумане и похолодании до -28 градусов
МЧС Башкирии предупреждает о сильном тумане и похолодании до -28 градусов Фото: Ксения Калинина
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятном явлении — на автодорогах ожидается плохая видимость из-за тумана. По данным синоптиков, с 20.00 часов 2 декабря до 20.00 часов 3 декабря прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью составит -14,-19 градусов, местами -23,-28, днем -9,-14.
На автодорогах видимость в тумане составит 500-1000 метров.