В Краснокамском районе Башкирии установили мемориальные доски воинам 112-й Башкавдивизии









В селе Новый Актанышбаш Краснокамского района республики установили мемориальные доски в честь участников Великой Отечественной войны — Ахметхужи Ахмадуллина и Ханафи Нургалеева, служивших в легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

В торжественной церемонии приняли участие представители Всемирного курултая башкир, писатели, историки, родственники Ханафи Нургалеева и Ахметхужи Ахмадуллина.

«Мы чтим своих героев и никогда о них не забывали. Ахметхужа Ахмадуллин и Ханафи Нургалиев — герои, на которых мы должны равняться. Из нашего района в Великую Отечественную войну на фронт ушло свыше восьми тысяч человек. К сожалению, более половины не смогли вернуться в родные края, навсегда остались на полях сражений. Сегодня в районе не осталось ни одного участника Великой Отечественной войны, но память об их подвигах навсегда в наших сердцах»,— подчеркнул глава Краснокамского района Башкирии Рустам Мусин.

Ханафи Нургалиевич Нургалеев родился в 1913 году в селе Новый Актанышбаш.

Когда началась Великая Отечественная война, он попал в 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Начальник штаба 313-го кавалерийского полка капитан Нургалеев скончался от ран, полученных в тяжелом бою, 28 ноября 1942 года.

Захоронен он в Обливском районе Ростовской области, в Красном селе. В этом селе башкирские конники в ноябре-декабре 1942 года участвовали в кровопролитных боях с фашистами.

В апреле 2020 года средней школе в Новом Актанышбаше присвоено имя Ханафи Нургалеева. Не случайно мемориальную доску в его честь установили на здании именно этой школы.

Другой уроженец этого села — знаменосец 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, кавалер Ордена Красного знамени, старший сержант Ахмадуллин Ахметхужа Ахмадуллович.

«В дивизии не было солдата или командира, не знавшего Ахметхужу Ахмадуллина. Его имя вписано золотыми буквами в летопись дивизии. Особенно его уважал генерал Шаймуратов», — вспоминает бывший замначальника политотдела дивизии Сабир Кадыров.

До прихода в дивизию на груди Ахметхужи Ахмадуллина уже был орден Красного Знамени, который он получил за подвиги во время Гражданской войны, в борьбе с басмачами.

Ахметхужа Ахмадуллин был депутатом Верховного Совета СССР первого созыва. Как рассказали в администрации Краснокамского района, уважение народа к нему было велико.

Ахметхужа Ахмадуллин был председателем колхоза, его колхоз становится передовым в районе.

В 1941 году он добровольно уходит на фронт, его направляют в дивизию Шаймуратова.

«Его направили в пулеметный эскадрон 2-го полка. Он сам изъявил желание пойти туда, объясняя это тем, что пулемет — его боевой друг, с которым они уничтожат много гитлеровцев. Вскоре коммунисты эскадрона избрали его секретарем партийной организации», — пишет в своих мемуарах Сабир Кадыров.

Ахметхужа Ахмадуллин проявил героизм в первом же бою у реки Олым. Ведя огонь из «максима», уничтожил 29 вражеских солдат, за что был награжден медалью «За отвагу».

Когда его командир остался в окружении, дважды поднимал бойцов в атаку. Когда дивизия находилась на Донбассе в глубоком рейде, Ахмадуллина назначили знаменосцем дивизии. В самые тяжелые, опасные моменты он берёг знамя как зеницу ока.

В феврале 1943 года дивизия в составе 8-го кавалерийского корпуса действовала в тылу врага. 23 февраля в пять часов утра воины дивизии вели ожесточенные бои для прорыва из вражеского тыла.

Бесстрашный сын башкирского народа Ахметхужа Ахмадуллин погиб в том бою вместе с генералом Шаймуратовым. Он похоронен в братской могиле на территории Луганской области.

Мемориальную доску в честь Ахметхужи Ахмадуллина установили на здании сельского дома культуры.

«Установка мемориальных досок играет особую познавательную и воспитательную роль. Мы хотим, чтобы молодежь на примере этих героев заинтересовались своими корнями, — отметил председатель Исполкома Всемирного курултая башкир Галим Якупов. — Можно обратиться к сайту проекта Башархив, в котором в открытом доступе есть важные исторические документы. По ним можно узнать, кем были их деды и прадеды».