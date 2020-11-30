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В Уфе более 300 переболевших COVID-19 медработников из РКБ получили страховые выплаты

ОБЩЕСТВО
Фото: Профсоюз работников здравоохранения РБ, Fb

В Уфе более 300 переболевших COVID-19 медработников из РКБ получили страховые выплаты Фото: Профсоюз работников здравоохранения РБ, Fb

В Уфе 308 переболевших коронавирусом медицинских работников РКБ им. Г.Г. Куватова получили страховые выплаты из Фонда социального страхования. По информации профсоюза работников здравоохранения РБ, это около 80% от числа переболевших сотрудников.

«Как председатель профорганизации я вхожу в состав комиссии, рассматривающей каждый случай инфицирования медработников COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей, — пояснил председатель профкома РКБ им. Куватова Руслан Кутушев. — Комиссия работает постоянно. Сейчас мы рассматриваем заявления по факту инфицирования в октябре-ноябре: только на прошлой неделе поступило 39 обращений. К сожалению, у нас есть и отказы в выплатах, в частности, не медицинскому персоналу или если перенесенное сотрудником заболевание не включено в перечень для выплат ФСС — это почти 60 человек».

Профком больницы из собственных средств выделяет для оздоровления по 5000 рублей всем членам профсоюза, прошедшим амбулаторное лечение от ковида. Уже более 60 сотрудников получили материальную помощь.

Как сообщалось ранее, в Туймазинской районной больнице 81 медработник, переболевший COVID-19, получил страховые выплаты из Фонда социального страхования. Служба охраны труда и профсоюзная организация совместно готовят документы для получения страховых выплат еще 135 медработниками ЦРБ. Медики также получают республиканские санаторные сертификаты, а члены профсоюза — материальную помощь профсоюза на оздоровление после перенесенного заболевания.

По данным республиканского профсоюза медиков, республиканская программа поддержки членов профсоюза, переболевших COVID-19 и вирусной пневмонией, действует с апреля этого года. За это время 299 членам профсоюза для реабилитации и восстановления здоровья оказана материальная помощь на сумму более 4,4 миллиона рублей профсоюзных денег. В том числе по пяти летальным случаям родственникам погибших от COVID-19 медработников. 26 ноября на собрании членов профсоюза было принято решение о выплате супруге погибшего врача Туймазинской ЦРБ. За 8 месяцев профсоюз здравоохранения предоставил адресную помощь на лечение и реабилитацию после COVID-19 и внебольничной пневмонии более 2900 членам профсоюза.

Страховые выплаты ФСС составляют 68,8 тысячи рублей. Выплаты республиканского комитета профсоюза составляют до 22 тысяч рублей, в зависимости от профсоюзного стажа.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, коронавирус, профсоюз
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