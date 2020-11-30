В Башкирии 82-й жертвой коронавируса стала 57-летняя жительница Караидельского района
В Башкирии 82-й жертвой коронавируса стала 57-летняя жительница Караидельского района Фото: ИА «Башинформ»
В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили подробности о еще одном погибшем от COVID-19 в республике.
82-й жертвой новой коронавирусной инфекции стала 57-летняя жительница Караидельского района. Женщина страдала бронхиальной астмой с аллергическим компонентом, а также сахарным диабетом 2 типа. Кроме того, из сопутствующих болезней у нее были диагностированы гипертоническая болезнь, ожирение 2-3 степени, церебральный атеросклероз.
На 30 ноября в регионе подтверждены 14 264 случая коронавирусной инфекции, сообщал «Башинформ».