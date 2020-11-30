Фото: Наталья Овчарук В каком возрасте в Башкирии чаще болеют COVID-19 Фото: Наталья Овчарук

Количество жителей Башкирии, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, достигло 14 264. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. За последние сутки выявлено 138 новых случаев инфицирования.

Справились с новой болезнью с начала пандемии 11 922 пациента. За последние сутки с выздоровлением выписаны 32 человека. Также оперштаб сообщил о еще одном летальном случае. Детали смерти пациента пока не раскрываются.

Как доложил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве, сегодня 48% заражённых — это люди от 26 до 50 лет, 22% — это категория пациентов от 50 до 60 лет.

Из 537 жителей республики, которые в настоящий момент находятся в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19, 38 — в тяжелом состоянии.

Напомним, в Башкирии продолжает действовать режим самоизоляции для граждан 65+.